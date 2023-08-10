體驗綠色生活樂趣 大埔全新打卡位 完成挑戰任務可免費品嘗雪糕

極端氣候對地球的影響日趨嚴重，大家更應實踐低碳綠色生活，為保護地球盡一分力。為讓大家能享受綠色生活的樂趣，領展旗下的大埔太和廣場與人氣插畫師Kazy Chan合作，推出「綠遊‧太和」企劃，不單於商場內繪畫十多幅手繪畫作以宣揚環保訊息，更會推介區內的「綠遊步道」設有挑戰任務，完成任務可獲贈免費新地筒；更有限定聯乘精品換領及工作坊，讓大家一同投入綠色生活。
為呼籲大家一同響應低碳生活，太和廣場與Kazy Chan合作，由即日至10月31日推出「綠遊‧太和」企劃，除了將大埔區的綠化美景化成十多幅清新色彩的手繪作品，繪畫於商場不同角落，包括位於商場西翼電梯方向的「綠悠壁畫樓梯」、隱藏於廣場東翼不同位置的綠意生活藝術品，如多幅以低碳和可持續發展為主題的畫作藝術廊，讓大家改變生活習慣，一同實踐可持續綠色低碳生活，減少碳足印，為改善氣候和地球環境盡一分力。
參加任務收集獎章 換領免費雪糕
還有藝廊旁邊的「綠遊步道」打卡路線圖，則指引大家以騎乘單車出遊區內多個綠色景點，享受綠色低碳旅遊的樂趣，兼可盡情打卡影靚相。此外，於商場東翼戶外空間，更設高3米的「炫彩玻璃溫室」，種植有多款綠色青草植物，成為另一綠色打卡點。於活動期內Link Up會員更可透過手機應用程式參與「綠遊任務」，只需於「綠遊步道」路線上指定的景點報到，包括太和廣場McDonald's、富善商場、大元商場、太和小靈山百年樹屋、完善公園及元洲仔自然環境保護研究中心，集齊兩個獎章便可獲McDonald's 新地筒電子換領券一張，此外，於廣場綠色商戶消費滿指定金額及使用電動車泊車，亦可獲額外新地筒電子換領券。
換領獨家設計精品 提醒支持參與環保
Link Up會員亦可憑指定消費金額，免費參加「綠意周末工作坊」，由專業導師指導製作多種環保手作；會員亦可憑太和廣場、大元商場或富善商場的指定金額電子消費，換領由Kazy Chan獨家設計的「綠遊遊摺疊傘連防水袋」一套，以鼓勵大家一定支持環保生活。