體驗綠色生活樂趣 大埔全新打卡位 完成挑戰任務可免費品嘗雪糕

極端氣候對地球的影響日趨嚴重，大家更應實踐低碳綠色生活，為保護地球盡一分力。為讓大家能享受綠色生活的樂趣，領展旗下的大埔太和廣場與人氣插畫師Kazy Chan合作，推出「綠遊‧太和」企劃，不單於商場內繪畫十多幅手繪畫作以宣揚環保訊息，更會推介區內的「綠遊步道」設有挑戰任務，完成任務可獲贈免費新地筒；更有限定聯乘精品換領及工作坊，讓大家一同投入綠色生活。

為呼籲大家一同響應低碳生活，太和廣場與Kazy Chan合作，由即日至10月31日推出「綠遊‧太和」企劃，除了將大埔區的綠化美景化成十多幅清新色彩的手繪作品，繪畫於商場不同角落，包括位於商場西翼電梯方向的「綠悠壁畫樓梯」、隱藏於廣場東翼不同位置的綠意生活藝術品，如多幅以低碳和可持續發展為主題的畫作藝術廊，讓大家改變生活習慣，一同實踐可持續綠色低碳生活，減少碳足印，為改善氣候和地球環境盡一分力。

