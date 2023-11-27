12米高巨型聖誕樹空降荃灣 必影6大絕美打卡點！同場加映火車模型工作坊

臨近聖誕節，不少商場都陸續換上聖誕聖誕布置！荃新天地也不例外，由即日起至2024年1月1日，一眾小雪人和聖誕小精靈將會帶領大家走入「荃新天地聖誕小鎮」，一同歡度異國風情佳節！同場特設6大唯美打卡點及玩樂區、多場聖誕慶典市集和除夕跨年市集等，讓大家盡情遊歷探索和玩樂。此外，各位鐵道迷更要特別留意，於活動期間特別開設火車模型期間限定店和火車模型親子工作坊，無論是大人或小朋友，都必定會樂而忘返！

戶外12米高巨型聖誕樹 超唯美浪漫飄雪樹燈長廊

提起聖誕節，當然不少得聖誕樹啦！荃新天地1期的戶外花園廣場特設12米高的巨型聖誕樹，樹上掛滿了色彩繽紛的聖誕掛飾，洋溢著濃濃的聖誕氣氛。走上一層，露天走廊位置亦是浪漫的聖誕打卡點，50米長的露天長廊排滿LED聖誕樹，閃爍著充滿冬日浪漫氣氛的燈光效果，特定日子更會安排飄雪效果，讓大家置身於異國飄雪現場般，感受夢幻一刻！