12米高巨型聖誕樹空降荃灣 必影6大絕美打卡點！同場加映火車模型工作坊

臨近聖誕節，不少商場都陸續換上聖誕聖誕布置！荃新天地也不例外，由即日起至2024年1月1日，一眾小雪人和聖誕小精靈將會帶領大家走入「荃新天地聖誕小鎮」，一同歡度異國風情佳節！同場特設6大唯美打卡點及玩樂區、多場聖誕慶典市集和除夕跨年市集等，讓大家盡情遊歷探索和玩樂。此外，各位鐵道迷更要特別留意，於活動期間特別開設火車模型期間限定店和火車模型親子工作坊，無論是大人或小朋友，都必定會樂而忘返！
戶外12米高巨型聖誕樹 超唯美浪漫飄雪樹燈長廊
提起聖誕節，當然不少得聖誕樹啦！荃新天地1期的戶外花園廣場特設12米高的巨型聖誕樹，樹上掛滿了色彩繽紛的聖誕掛飾，洋溢著濃濃的聖誕氣氛。走上一層，露天走廊位置亦是浪漫的聖誕打卡點，50米長的露天長廊排滿LED聖誕樹，閃爍著充滿冬日浪漫氣氛的燈光效果，特定日子更會安排飄雪效果，讓大家置身於異國飄雪現場般，感受夢幻一刻！
特設親子工作坊 展出超過30列火車模型珍品
蒸氣小火車可謂歐陸小鎮代表物之一，場內亦擺設了小火車，車上有多個小雪人及聖誕小精靈陪您影相打卡，可愛度爆登，小火車車頭煙囪更會於指定時段噴出蒸氣！
聖誕小鎮特設火車模型展覽，商場邀請到本地火車模型收藏家借出超過30列歐美各地火車模型展出，大家可以近距離細看不同火車模型珍品於火車軌上行走。於展覽位置旁特設期間限定店，售賣各款火車模型。另外，活動期內逢星期日將舉辦火車模型親子工作坊，S+ REWARDS會員可憑點數參與，由專業導師教授有關火車模型背後的STEM原理及讓小朋友與家長一同體驗製作鐵道模型並讓小火車接通電力運行，盡享假期節日親子樂。
聖誕慶典市集及跨年市集啤酒派對
於11月22日起至元旦，商場將於1期花園廣場及2期中庭舉辦多場聖誕慶典市集，提供各式聖誕主題精品！每逢星期六、日，多個本地Busking表演單位將輪流演出一系列極具節日氣氛的樂曲。
隨著新一年的臨近，商場於12月28日至2024年1月1日期間舉行為期5天的「除夕跨年市集啤一啤」派對活動。屆時，大家可以參與本地文青手作市集、欣賞Busking音樂表演，並品嚐各種小食和酒精飲品，還有攤位遊戲挑戰及萬眾期待的除夕倒數派對。