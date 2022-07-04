熱門搜尋:
C觀點 回歸25周年 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
玩樂
2022-07-04 04:29:07
日報

LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 買香港限定精品

分享：
apm LINEFRIENDS

新店以黃色作為主題，更有Mega Brown坐鎮。

LINE FRIENDS Pop-up Store的apm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐鎮。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售，包括香港限定版襟章、大頭沙發咕𠱸，以及韓國的直送的LINE FRIENDS和BT21商品。另一款70cm高的香港限定「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) 」擺件，可於全港3間LINE FRIENDS POP-UP STORE預訂。

apm LINEFRIENDS

開幕當日人頭湧湧。

apm LINEFRIENDS

LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) $2,980

限定70cm高MEGA BROWN

LINE FRIENDS與URDU聯手，首次在港推出「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION(STANDING)」擺件，MEGA BROWN 以搪膠材質製作，約70cm高。擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。

今次開幕也帶來5款全新設計的LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章，並以盲盒形式發售，每款襟章都有一個專屬情節。
 

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm
地址：觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖 
營運時間：11:00至21:00

apm LINEFRIENDS

新店設有全港首個「LINE FRIENDS ART GALLERY」，擺放LINE FRIENDS藝術掛畫，適合用來粉飾家居。A2 Size($499)/A3 Size($399)/ A4 Size($299)

apm LINEFRIENDS

BT21 KIRAKIRA TATTON毛公仔吊飾($129)及站姿公仔($179)

apm LINEFRIENDS

LINE FRIENDS 角色大頭沙發咕𠱸 $399

apm LINEFRIENDS

LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章 $24/個

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受