LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 買香港限定精品

LINE FRIENDS Pop-up Store的apm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐鎮。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售，包括香港限定版襟章、大頭沙發咕𠱸，以及韓國的直送的LINE FRIENDS和BT21商品。另一款70cm高的香港限定「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) 」擺件，可於全港3間LINE FRIENDS POP-UP STORE預訂。

LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) $2,980

限定70cm高MEGA BROWN LINE FRIENDS與URDU聯手，首次在港推出「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION(STANDING)」擺件，MEGA BROWN 以搪膠材質製作，約70cm高。擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。 今次開幕也帶來5款全新設計的LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章，並以盲盒形式發售，每款襟章都有一個專屬情節。

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm

地址：觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖

營運時間：11:00至21:00

新店設有全港首個「LINE FRIENDS ART GALLERY」，擺放LINE FRIENDS藝術掛畫，適合用來粉飾家居。A2 Size($499)/A3 Size($399)/ A4 Size($299)

BT21 KIRAKIRA TATTON毛公仔吊飾($129)及站姿公仔($179)

LINE FRIENDS 角色大頭沙發咕𠱸 $399