LINE FRIENDS Pop-up Store apm開幕 買香港限定精品

LINE FRIENDS Pop-up Store的apm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐鎮。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售，包括香港限定版襟章、大頭沙發咕𠱸，以及韓國的直送的LINE FRIENDS和BT21商品。另一款70cm高的香港限定「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION (STANDING) 」擺件，可於全港3間LINE FRIENDS POP-UP STORE預訂。
限定70cm高MEGA BROWN
LINE FRIENDS與URDU聯手，首次在港推出「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION(STANDING)」擺件，MEGA BROWN 以搪膠材質製作，約70cm高。擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。
今次開幕也帶來5款全新設計的LINE FRIENDS in Sweetieland香港限定版襟章，並以盲盒形式發售，每款襟章都有一個專屬情節。
LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm
地址：觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖
營運時間：11:00至21:00