Teletubbies藏身YOHO MALL大玩捉迷藏 神還原3米高巨型絨毛寶寶 加推消費賞大派300萬贈券

可愛趣怪的天線得得B相信是不少人的童年回憶！由明日起至8月31日，超人氣節目《Teletubbies 天線寶寶》當中的4大角色將會登陸YOHO MALL I，驚喜現身佔地近2,500呎的「夏日尋寶寶」主題裝置，Teletubbies更會以官方尺寸近3米身高跟市民見面。於8月12及13日以電子消費滿指定金額，更可得到正版官方授權Teletubbies毛絨公仔斜孭袋，將可愛的Teletubbies帶回家！

Teletubbies隱身8大奇幻場境 場內60隻Teletubbies逐個捉

平時看《Teletubbies 天線寶寶》以為Teletubbies跟寶寶的身型差不多，但其實Teletubbies官方尺寸足足有3米高！今次Teletubbies將會藏匿於「Jumbo神奇島」8大奇幻場境：走過「尋寶放大鏡」開啟捉迷藏之旅，途經「迷離水管花」找到 Laa-Laa，沿路走到4.5米高「幻影帽子山洞」與Dipsy在光影中尋覓其他寶寶蹤影；到達「『細』界之窗」找到嘗試放棄藏身的Po；更可找到在「魔法風車之森」蒙着眼的Tinky Winky。在找到4位「大寶寶」後，一起穿過「尋『寶』時光門」，經過閃爍亮眼的螢光拱門隧道，與穿起芭蕾舞裙的Teletubbies一同於4.5米高的「虹光狂想舞台」及「七彩光影隧道」翩翩起舞。

除了「Jumbo神奇島」的主場外，多達60隻趣致鬼馬的Teletubbies將藏身在YOHO MALL I沿路至YOHO MALL II 1至3樓的不同角落，以不同造型姿勢等着各位發現。此外，YOHO MALL I及II連接通道更於牆身特設「迷幻尋『寶』圖」錯視藝術畫，超逼真地將二維空間幻化成三維打卡位，瞬間與超巨大 Teletubbies來個親密接觸！

