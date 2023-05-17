玩返夠本│艾美酒店「艷陽之下」池畔派對 早鳥套票派對+3小時暢飲+私人躺床

準備同陽光玩遊戲！今個夏季，香港數碼港艾美酒店為迎接清爽活力夏日，驚喜呈獻「艷陽之下」夏日池畔派對系列，於5月至10月期間每月舉辦一次池畔派對，與賓客一同擁抱熱情炎夏，首場派對將於2023年5月26日(星期五)下午12 時30分至6時所舉辦，除了有絕色海景景緻作為打卡背景，為慶祝法國五月美食薈，特意精選法國氣泡酒，配合節拍感十足的音樂律動，更炮製多款滋味法式美饌及惹味池畔燒烤，推介包括香煎鵝肝牛肉迷你漢堡、烤牛里脊肉配黑胡椒醬、精選凍肉芝士拼盤及配料、經典法國歌劇蛋糕、意式雪糕站等。

艾美酒店「艷陽之下」池畔派對 │ 5 款特色套票預購

池畔派對共有5款特色套票可供選擇，即日起至2023年5月19日前預訂更設早鳥優惠(部分組合可減$100)；基本「池畔派對入場券」包含飲品一杯，客人可升級選擇「暢飲套票」，享受 3 小時無限暢飲氣泡酒及指定餐酒、啤酒或烈酒，另可選擇「池畔燒烤及暢飲套票」 盡情品嘗3小時法式燒烤自助餐。渴望與好友們一同狂歡的賓客，更可選擇「池畔燒烤及暢飲套 票（連私人躺床）」，讓您盡情在旖旎風光下暢泳及在池邊起舞！

2023年5月26日(星期五)下午12 時30分至6時│香港數碼港道100號數碼港艾美酒店西餐廳Southside Bistro及毗鄰室外游泳池

法式聚會 | 池畔燒烤派對 (2023年5月26日) (lemeridienhkshop.com)