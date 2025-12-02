熱門搜尋:

生活
2025-12-02 12:40:00

玫瑰花/花旗參/桂圓等5款簡易養生茶 加熱水即沖即飲！

不少辦公一族都有喝水不足的問題，而除了飲用清水外，其實還可以飲用以清水浸泡養生茶來改善體質。以下就教大家製作玫瑰花/花旗參/桂圓等5款簡易的養生茶，每款都只需要加熱水沖泡便即可飲用，特別適合上班族！

簡易養生茶｜玫瑰花茶

在辦公室工作的人士經常會有工作壓力過大的問題，因而容易感到心情煩悶或情緒低落。如果有相關問題的話，可以多飲用有效疏肝理氣玫瑰花茶，玫瑰不但可以幫助紓緩壓力及改善心情，而且還可以舒緩胸口脹痛問題，逐漸消除壓力帶來的不適。

玫瑰花茶做法：

  1. 將5-6朵玫瑰花乾放入杯中。
  2. 以80度左右的熱水沖泡10分鐘即可飲用。
只需加入幾朵玫瑰在杯中即可。 飲用量大的話，可選擇放在茶壺中沖泡。 有效舒緩壓力過大的問題。

簡易養生茶｜花旗參茶

花旗參主要有穩定神經及對抗疲勞的作用，同時還可滋補強身及增強免疫力，因此特別適合長期熬夜或體質虛弱、面色暗黃憔悴、容易疲倦的人士飲用，除了可以益氣養陰及改善面色外，還可以調整身體體質，讓身體逐漸回復精神及健康。

花旗參茶做法：

  1. 在保溫杯加入5-15片花旗參。
  2. 加入熱水燜泡後飲用。
花旗蔘具有穩定神經及對抗疲勞的功效。 將花旗參沖水飲用有效幫助消除疲勞感。 建議放在保溫瓶中燜泡。

簡易養生茶｜桂圓茶

都市生活壓力大，不少人都有夢多、輾轉反側、失眠等睡眠質素差的問題，嚴重還會引致記憶力下降，影響日常生活的問題，建議可以多飲用具有養心安神及改善睡眠質素的桂圓茶改善狀況，而且桂圓亦有補益心脾及補中益氣的作用，作為秋冬的養生飲品亦同樣合適。

桂圓茶做法：

  1. 在水杯中加入3-9顆桂圓乾。
  2. 加入熱水沖泡至變色即可飲用。
桂圓擁有養心安神的功效。 不少人都會選擇將桂圓和紅棗一同沖泡。 加入枸杞一起沖泡亦是不錯的選擇。

簡易養生茶｜陳皮水

香港屬於潮濕的地方，再加上不健康的飲食習慣，不少人即使在秋冬季亦有濕氣重的問題，而陳皮水就有健脾祛溼及利水消腫的作用，有效祛除體內濕氣，改善身體容易疲倦的問題，而且還有理氣化痰的作用，對付秋燥引起的喉嚨腫痛或談吐咳嗽問題亦同樣有效。

陳皮水做法：

  1. 在水杯中加入5-6根條狀陳皮或1片陳皮。
  2. 加入熱水沖泡至變色即可飲用。
陳皮水有效去除濕氣過重的問題。 可以直接沖泡或加上蜂蜜一起飲用。 使用老陳皮的話則以一片份量即可。

簡易養生茶｜山楂水

秋冬季經常會吃火鍋、雞煲、烤肉等，而這些食物均容易引起消化不良或積食等腸胃問題，建議可以飲用山楂水調理，山楂具有消食導滯的功效，可以幫助腸臟蠕動，同時具有降脂的作用，特別適合脾胃不好或血脂過高的人士飲用，而在飯後飲用效果更佳。

山楂水做法：

  1. 在水杯中加入3-10片山楂片(可根據口味適當加減)。
  2. 加入熱水沖泡至變色即可飲用。
山楂具有消滯的作用。 建議最好在飯後飲用。 同樣可以與紅棗一起沖泡。

