珍珠粉外用能美白？認識來自海洋的常見美容成分

海洋佔地球表面面積達71%，蘊含著豐富的天然資源，常用於醫藥和保健品。近年萃取技術更成熟，各大品牌紛紛把從海洋萃取的成分運用於美容產品中，有些來源更是意想不到，這次讓我們看看有甚麼對肌膚有益的海洋成分。

珍珠粉外用能美白？是美麗的誤會

珍貴又高貴的珍珠常被用於美容產品的宣傳，珍珠粉末也是常見於古方的美白成分，在《本草綱目》也有記載。但其實這是一個美麗的誤會，珍珠粉的主要成分是碳酸鈣，外敷時皮膚根本吸收不到，只是殘留粉末反射出光澤。現代護膚品普遍使用的珍珠成分是水解珍珠提取液，含豐富氨基酸和寡糖分子，能促進肌膚新陳代謝，達至抗衰老效果。