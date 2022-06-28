珍珠粉外用能美白？認識來自海洋的常見美容成分

海洋佔地球表面面積達71%，蘊含著豐富的天然資源，常用於醫藥和保健品。近年萃取技術更成熟，各大品牌紛紛把從海洋萃取的成分運用於美容產品中，有些來源更是意想不到，這次讓我們看看有甚麼對肌膚有益的海洋成分。
珍珠粉外用能美白？是美麗的誤會
珍貴又高貴的珍珠常被用於美容產品的宣傳，珍珠粉末也是常見於古方的美白成分，在《本草綱目》也有記載。但其實這是一個美麗的誤會，珍珠粉的主要成分是碳酸鈣，外敷時皮膚根本吸收不到，只是殘留粉末反射出光澤。現代護膚品普遍使用的珍珠成分是水解珍珠提取液，含豐富氨基酸和寡糖分子，能促進肌膚新陳代謝，達至抗衰老效果。
內外都能抗衰老的海參成分
食海參可以美容，似乎是東方人的保健常識，但由於烹調和售價，一般人難以常常品嚐。因此本地有科研公司以專利萃取技術，把海參中的海參肽用於保健食品中，近期亦發展美容用品，包括多醣、多肽、胺基酸和膠原蛋白等物質，能加速細胞更新及修復受損老化肌膚。
海藻和海鹽 來自海洋的美麗寶藏
海藻是地球上的海洋裡分佈最多的一種生物，種類多達4萬多種，也是最熱門的海洋護膚成分。其中已知能對抗衰老的包括極地褐海藻、杜氏鹽藻和杜氏鹽藻等，有著快速補水及鎖緊水分的功效。由矽藻、綠藻、金黃藻組成的浮游植物則能有效消除暗瘡和收斂毛孔。
鹽可以說是每天生活不能缺少的物質，食下肚就多，原來用於外用同樣可以。有美容達人把細鹽用於油脂旺盛的部位輕輕按摩，能清潔積聚的油脂、粉刺以及皮膚表面的角質和污垢，但也要避免過度清潔而造成敏感和乾燥。