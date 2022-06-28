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2022-06-28 20:30:00

珍珠粉外用能美白？認識來自海洋的常見美容成分

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珍珠粉外用能美白？認識來自海洋的常見美容成分

珍珠粉外用能美白？認識來自海洋的常見美容成分

海洋佔地球表面面積達71%，蘊含著豐富的天然資源，常用於醫藥和保健品。近年萃取技術更成熟，各大品牌紛紛把從海洋萃取的成分運用於美容產品中，有些來源更是意想不到，這次讓我們看看有甚麼對肌膚有益的海洋成分。

珍珠粉外用能美白？是美麗的誤會

珍貴又高貴的珍珠常被用於美容產品的宣傳，珍珠粉末也是常見於古方的美白成分，在《本草綱目》也有記載。但其實這是一個美麗的誤會，珍珠粉的主要成分是碳酸鈣，外敷時皮膚根本吸收不到，只是殘留粉末反射出光澤。現代護膚品普遍使用的珍珠成分是水解珍珠提取液，含豐富氨基酸和寡糖分子，能促進肌膚新陳代謝，達至抗衰老效果。

珍珠的確可以成為護膚成分，但不能透過粉末方式讓皮膚吸收。

珍珠的確可以成為護膚成分，但不能透過粉末方式讓皮膚吸收。

內外都能抗衰老的海參成分

食海參可以美容，似乎是東方人的保健常識，但由於烹調和售價，一般人難以常常品嚐。因此本地有科研公司以專利萃取技術，把海參中的海參肽用於保健食品中，近期亦發展美容用品，包括多醣、多肽、胺基酸和膠原蛋白等物質，能加速細胞更新及修復受損老化肌膚。

本地初創品牌Mer-Veille主打海參成分，並加入了極地褐海藻和珍珠精華，致力研發海洋成分。

本地初創品牌Mer-Veille主打海參成分，並加入了極地褐海藻和珍珠精華，致力研發海洋成分。

海藻和海鹽 來自海洋的美麗寶藏

海藻是地球上的海洋裡分佈最多的一種生物，種類多達4萬多種，也是最熱門的海洋護膚成分。其中已知能對抗衰老的包括極地褐海藻、杜氏鹽藻和杜氏鹽藻等，有著快速補水及鎖緊水分的功效。由矽藻、綠藻、金黃藻組成的浮游植物則能有效消除暗瘡和收斂毛孔。

鹽可以說是每天生活不能缺少的物質，食下肚就多，原來用於外用同樣可以。有美容達人把細鹽用於油脂旺盛的部位輕輕按摩，能清潔積聚的油脂、粉刺以及皮膚表面的角質和污垢，但也要避免過度清潔而造成敏感和乾燥。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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