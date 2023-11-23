珠寶優惠｜JMA香港國際珠寶節11.30會展開幕 一文睇清會場限定3折首飾珠寶+抽獎贏Hermès詳情！預先登記即免入場費（附連結）

聖誕派對、公司annual dinner、除夕倒數、出席婚宴……臨近年尾，社交活動特別多，而作為精緻女生，當然要盛裝赴會，首先妝容及衣著必須是時尚item，再配戴一套大方得體的首飾，絕對能夠靚絕全場！女生們，機會嚟啦！第31屆「JMA香港國際珠寶節」將於11月30至12月3日回歸香港會議展覽中心！預先登記更可以免費入場，即睇內文bookmark優惠詳情！
精選珠寶首飾低至3折
今屆「JMA香港國際珠寶節」繼續開放予公眾及業內買家入場，並獲得UFI國際認證，本屆亦是近3年疫情以來，雲集最多海外參展商，參展商包括來自香港、美國、德國、意大利、日本、南韓、印度及土耳其等，各參展商更特別推出「精選產品大減價」，場內多款串飾、手鏈、戒指、項鏈、吊墜及耳環等低至3折起發售！
幸運大抽獎 4日送出不同款式Hermès手袋絲巾
另外，今屆珠寶節亦設有「JMA幸運大抽獎」，將於4天展會期間，每日送出一個法國經典品牌Hermès手袋以及一條Hermès絲巾，4天款式均有不同。所有入場人士均可獲發抽獎券一張，購物每滿港幣$3,000，更可額外換領一張抽獎券，每次最多可換20張，買得越多，得獎機會越大！大家記得11月27日前到 https://bit.ly/3uo3CDT 預先登記，即可取得免費入場證（價值港幣$80）！
推廣生意的競賽牌照號碼：57707-8
帶你穿越歐洲宮廷 打卡即送「藝術品」
入場除了可以買走多款至抵優惠首飾珠寶外，今年珠寶節亦以中西古典宮廷風為主題，巧妙融合珠寶及藝術元素，打造「珠寶藝廊」主題拍攝區，並推出「JMA穿越歐洲宮廷：人臉互換的奇幻之旅」。入場人士於「珠寶藝廊」打卡、讚好／追蹤JMA國際珠寶展Instagram或者Facebook，即可換領JMA珠寶展獨家限量藝術杯墊，將「藝術品」帶回家。
第31屆JMA香港國際珠寶節
日期：2023年11月30至12月3日
地點：香港會議展覽中心Hall 1
11月27日前預先登記，免港幣$80入場費：https://bit.ly/3uo3CDT
詳情：https://www.jewelryshows.org
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