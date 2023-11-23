珠寶優惠｜JMA香港國際珠寶節11.30會展開幕 一文睇清會場限定3折首飾珠寶+抽獎贏Hermès詳情！預先登記即免入場費（附連結）

今屆「JMA香港國際珠寶節」繼續開放予公眾及業內買家入場，並獲得UFI國際認證，本屆亦是近3年疫情以來，雲集最多海外參展商，參展商包括來自香港、美國、德國、意大利、日本、南韓、印度及土耳其等，各參展商更特別推出「精選產品大減價」，場內多款串飾、手鏈、戒指、項鏈、吊墜及耳環等低至3折起發售！

今屆珠寶節亦設有「JMA幸運大抽獎」，將於4天展會期間，每日送出一個法國經典品牌Hermès手袋以及一條Hermès絲巾，4天款式均有不同。

今年珠寶節亦以中西古典宮廷風為主題，打造「珠寶藝廊」主題拍攝區。入場人士於「珠寶藝廊」打卡、讚好／追蹤JMA國際珠寶展Instagram或者Facebook，即可換領JMA珠寶展獨家限量藝術杯墊。

入場除了可以買走多款至抵優惠首飾珠寶外，今年珠寶節亦以中西古典宮廷風為主題，巧妙融合珠寶及藝術元素，打造「珠寶藝廊」主題拍攝區，並推出「JMA穿越歐洲宮廷：人臉互換的奇幻之旅」。入場人士於「珠寶藝廊」打卡、讚好／追蹤JMA國際珠寶展Instagram或者Facebook，即可換領JMA珠寶展獨家限量藝術杯墊，將「藝術品」帶回家。

第 31 屆 JMA 香港國際珠寶節

日期： 2023 年 11 月 30 至 12 月 3 日

地點：香港會議展覽中心 Hall 1

月 27 日前預先登記，免港幣 $80 入場費： https://bit.ly/3uo3CDT 1127$80

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