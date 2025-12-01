珠海好去處｜珠海 600 萬呎越野車基地+水岸鷺園生態島 全日任玩人均￥300起

珠海好去處｜珠海 600 萬呎超越越野車基地+水岸鷺園生態島 全日任玩人均￥300起

隨著港車北上及周末短遊成風，位於珠海的「超越越野車基地」以 600 萬呎空間打造大灣區「全齡向」戶外競技樂園不妨為個好去處。從港珠澳大橋口岸出發，轉乘的士只需大約 15 分鐘即可抵達。基地由專業越野車製造商團隊創立，集專業 4x4 越野四驅車、休閒 ATV 環島遊、親子協作駕駛及 CS 水槍對戰於一身。人均只需人民幣300元起即可體驗。不單是越野發燒友的天堂，更集順德私房菜、水果採摘、露營、BBQ一站式週末渡假勝地，可滿足情侶打卡、親子放電及朋友聚會的所有願望。即睇以下詳情！

珠海超越越野車基地： 4 大必玩亮點 亮點 1 ：越野車賽道 基地佔地約 600 萬平方呎，當中最具代表性的是長約 10 公里的越野賽道，由越野車製造團隊設計。若持有香港或內地駕駛執照，可嘗試駕駛四驅越野車，在炮彈坑、駝峰、涉水路段等地形上體驗不同路況；沒有駕照的旅客則可選擇電動或油動的 ATV/UTV，沿環島路線行駛，相對容易操作，適合初次接觸越野車的遊客，亦常見家庭或情侶同行。

亮點 2 ：地道農家菜 + 島上 BBQ 園區內有簡單的餐飲配套，包括供應地道農家菜的餐廳，份量可按人數調整。若天氣合適，也可以選擇在島上進行燒烤或露營，氛圍較輕鬆，適合慢慢度過一個下午或晚上。 亮點 3 ：治癒系生態遊：摘時令水果 x 觀賞鷺鳥 x 萌寵互動 除了機動體驗，島上亦有一部分是自然生態區。果園會按季節開放，目前是士多啤梨當造期，冬天後期則轉為車厘茄；其他時節亦有龍眼、哈密瓜、青棗等品種。果園以重量收費，沒有最低消費，適合家長帶小朋友簡單體驗採摘。島上也有鷺鳥棲息環境以及放養動物，包括雞、鴨、鵝及牛羊，如以親自然為主題的行程，也可在此停留。

亮點 4 ：野外 CS 槍戰 場內亦設有 CS 水彈對戰區，主要提供給一班朋友或公司進行團體活動，空間不算細，小組遊戲尚算充裕。由於園區外圍有油站、連鎖餐廳及其他餐飲店，補給相對方便。

珠海超越越野車基地收費詳情： 朋友/情侶必選「全日任玩」: 每位僅需 RMB 300 （電動） / RMB 350 (油動)，即可全日任玩越野車及 CS 水彈對戰 。 10 位起團建/家庭懶人包餐之選： 每位 RMB 300 套票包含「1 小時電動越野車 + 全日任玩CS水彈對戰+ 午餐」，玩樂連 8 道菜午餐一價全包，性價比極高。 超抵「家庭套餐」：針對 2 大 2 小家庭，推出 RMB 600 的 1 小時電動越野車套餐（包 4 架單人車，此優惠限15歲以下小童使用），讓一家四口齊齊上陣。 專業體驗： 4x4 四驅越野車 RMB 398 / 40 分鐘，駕駛人士挑戰自我極限。 預約及付款方式 付款: 支援 AlipayHK (香港支付寶) 及美團購票。現金只接受人民幣。 預約: 接受 Walk-in(人多需排隊)。5 人以上建議先透過 WhatsApp 預約登記,到場可獲優先 處理。 WhatsApp: (852) 6190 4408 https://wa.me/85261904408 WeChat (香港): 85261904408 WeChat (國內): cy11637387 國內聯絡電話: 180 3860 3614

珠海超越越野車基地 越野車場營業時間: 09:00 ~ 18:00 (星期一至日，全年無休) 地址: 廣東省珠海市南屏鎮珠海大道水岸鷺園生態島——超越越野車基地