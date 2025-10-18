珠海好去處｜精選5大珠海玩樂體驗 梵高藝術館/水世界/探險家中心/露營小鎮/飛船樂園

深圳向來是港人北上玩樂的首選，相信不少人已將深圳的熱門地點逛遍。如果想探索更多內地好去處，其實珠海也是個不錯的選擇。與香港一海之隔的珠海，不僅交通便利，由港珠澳大橋香港口岸前往珠海口岸只需40分鐘車程。珠海市内也有很多精彩的玩樂體驗，以下精選了5個珠海玩樂好去處，集合了刺激的水上樂園、光影藝術展館、創新主題樂園、親子露營體驗以及科技娛樂設施等多元景點。即睇以下詳情。

珠海好去處｜ 長隆橫琴灣水世界 長隆橫琴灣酒店內的水世界集合各式水上設施於一身。不但有刺激的滑道，還有漂流河、衝浪池和百米沙灘，室內外玩樂選擇應有盡有，是夏日消暑勝地。還特設了海豚觀賞區，透過特設窗口就能與海豚親密接觸，非常適合打卡。 長隆橫琴灣水世界 地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣珠海長隆橫琴灣酒店

珠海好去處｜梵高星空藝術館 對光影藝術展覽有興趣的朋友，除了teamLab和NAKED FLOWERS外，梵高星空藝術館也是不錯的選擇。藝術館在2023年經過翻新後搬到海佑里碧樂城，以梵高的星空作品為靈感，透過空間視錯覺和光影設計，把平面畫作轉化為立體空間。展館內設有多個體驗區，包括時光隧道、鏡像迷宮、世紀之吻、北歐星空、星際穿越和愛在星空等場景。參觀者可以走進這些空間，從不同角度欣賞梵高作品的重新演繹，也適合打卡留念。 梵高星空藝術館 地址：珠海市香洲區明珠北路37號301號商鋪珠海佑裏碧樂城第3層L3-19室

珠海好去處｜ 橫琴創新方 (Novotown) 橫琴新區創新方位於珠海市橫琴新區，佔地近9萬平方米，相當於兩個香港大球場，是近年珠海的熱門打卡地。園區設有四大主題樂園，集娛樂、教育與文化於一體，各具特色。獅門娛樂天地運用VR與AR技術，打造沉浸式互動電影體驗；Pokiddo口袋屋蹦床公園佔地4,000平方米，提供適合親子玩樂的活力空間；國家地理探險家中心由《國家地理》授權，結合真實場景與互動科技，為3至12歲兒童打造寓教於樂的自然與科學探索體驗；奇幻功夫夜則以中國文化為主題，結合燈光與景觀，營造獨具東方風情的夜間氛圍，是個不可錯過的休閒好去處。 橫琴創新方 (Novotown) 地址：橫琴新區天羽道111號

珠海好去處｜星樂度露營小鎮 珠海橫琴星樂度露營小鎮位於橫琴新區西北部，以「琴島奇航」為主題，融合自駕、露營與樂園於一體，打造高端跨境汽車運動露營地，也是廣東首個依照國家休閒營地標準建設的項目。娛樂設施涵蓋海盜船主題酒吧、沙坑遺跡及兒童樂園等。住宿類型多樣，包括房車、集裝箱別墅、特色木屋與野奢帳篷等，大多配備獨立庭院，可進行戶外燒烤與派對活動（部分房型須提前預約）。園内的「星奇塔無動力樂園」佔地約6.5萬平方米，以奇幻海洋冒險為主題，分為12大主題區，設有挑戰、繩網攀爬、滑道、彈跳、感官體驗與拓展等多類設施。主打沉浸式探索與闖關體驗，兼具娛樂與教育性，適合親子共同參與。 星樂度露營小鎮 地址：珠海香洲區橫琴環島北路108號

珠海好去處｜珠海長隆飛船樂園 珠海長隆飛船樂園是全球最大的室內樂園。這座雙層結構的主題樂園劃分為15個不同區域，將海洋探索與科技娛樂完美融合。不但能體驗潛艇之旅，近距離觀察海龜生態，還能在教育展館了解虎鯨的生活習性、探索鯨魚與珊瑚的海底世界。還有《百慕大歷險》5D影院帶來的感官衝擊。從溫和的互動裝置到驚險的遊樂設施，不同年齡的遊客都能找到適合自己的娛樂項目。 珠海長隆飛船樂園 地址：廣東省珠海市香洲區環島東路與長隆大道交叉口西南1500米