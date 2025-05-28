班戟食譜｜花束/香蕉煎餅/忌廉煙肉蘑菇等4款創意做法

香港掀起搶日本班戟雪糕的熱潮，而在搶到班戟雪糕之前，以下就有香蕉/忌廉煙肉蘑菇等4款創意班戟食譜的教學，大家不妨先學起來止渴吧！ 班戟餅皮做法 製作班戟最重要的便是它的餅皮，只要有好吃的餅皮就能夠製作出好吃的班戟料理，製作方法一點也不困難，做好後用來配上雪糕吃就可以完美複製班戟雪糕！ 班戟餅皮材料：（12張餅皮） 雞蛋 4隻／低筋麵粉 120g／牛奶 280g ／砂糖20g 班戟餅皮做法 1.將全部雞蛋打到碗後打散，然後加糖、牛奶和麵粉，再均勻攪拌至無顆粒狀態。

2.燒熱平底鑊，擦一層薄薄的油，然後倒入麵糊，以小火煎至餅皮起泡泡。

3.翻面再煎15秒左右關火取出。

4.煎好的餅皮用保鮮紙隔開，防止粘連。

花束班戟 如果覺得送一般的花束不夠特別，不妨製作這款花束班戟來氹喜歡的人開心吧！製作方法十分簡單，製作餅皮之後裝飾即可，不過要注意摺疊餅皮時切忌太過用力，否則會令餅皮變得破爛。 花束班戟材料：餅皮 3張／淡忌廉 100g／雜果 適量 花束班戟做法 1.將餅皮像扇子般輕輕摺起，然後對折。

2.摺好餅皮後呈扇形平放在碟上，用繩子固定3張餅皮。

3.在碟子上擠出打發後的淡忌廉（範圍不要超出餅皮）。

4.在淡忌廉上放上雜果即可。

變奏版香蕉煎餅 不少人都喜歡吃泰國的香蕉煎餅，但其實利用班戟餅皮都可以製作出與別不同的香蕉煎餅，雖然口感不及原版的香脆，但味道依然香甜！如果嫌原版的香蕉煎餅太過油膩，不妨製作這款輕盈版吧！ 香蕉煎餅材料：餅皮 1張／雞蛋 1隻

香蕉 1條／煉奶 適量／朱古力醬 適量 香蕉煎餅做法 1.將雞蛋打到碗中，加入糖攪拌均勻。

2.香蕉切片，放入雞蛋液攪拌。

3.平底鑊燒熱，擦上一層薄油轉小火，放入煎好的餅皮倒入香蕉雞蛋液。

4.餅皮沿著四周折起，煎至兩面金黃盛起。

5.取出後設成九宮格形狀，擠上煉奶和朱古力醬即可。

全麥乳酪班戟 除了原味餅皮外，其實加入朱古力粉、抹茶粉等都可以令餅皮的味道改變，但如果想製造較健康的餅皮，建議可以直接轉用全麥麵粉製作。全麥餅皮再配上乳酪、鮮果等健康的食品，便能變成一份健康的早餐。 全麥乳酪班戟材料：雞蛋 1隻／牛奶 80g

全麥麵粉 40g／乳酪 適量／餅乾 適量

雜果 適量（香蕉／牛油果／無花果／藍莓） 全麥乳酪班戟做法 1.雞蛋、牛奶和麵粉混合攪拌均勻至無顆粒狀。

2.燒熱平底鑊，擦一層薄薄的油，然後倒入麵糊，以小火煎至餅皮起泡泡，翻面再煎15秒左右關火取出。

3.取出後在餅皮的中心位置倒入乳酪和放上水果，然後將左右兩邊的餅皮向中間折起。

4.放上一些餅乾作裝飾即可。