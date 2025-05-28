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生活
2025-05-28 10:05:00

班戟食譜｜花束/香蕉煎餅/忌廉煙肉蘑菇等4款創意做法

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班戟食譜｜香蕉/忌廉煙肉蘑菇等4款創意做法（am730製圖）

班戟食譜｜香蕉/忌廉煙肉蘑菇等4款創意做法（am730製圖）

香港掀起搶日本班戟雪糕的熱潮，而在搶到班戟雪糕之前，以下就有香蕉/忌廉煙肉蘑菇等4款創意班戟食譜的教學，大家不妨先學起來止渴吧！

班戟餅皮做法

製作班戟最重要的便是它的餅皮，只要有好吃的餅皮就能夠製作出好吃的班戟料理，製作方法一點也不困難，做好後用來配上雪糕吃就可以完美複製班戟雪糕！

班戟餅皮材料：（12張餅皮）

雞蛋 4隻／低筋麵粉 120g／牛奶 280g ／砂糖20g

班戟餅皮做法

1.將全部雞蛋打到碗後打散，然後加糖、牛奶和麵粉，再均勻攪拌至無顆粒狀態。
2.燒熱平底鑊，擦一層薄薄的油，然後倒入麵糊，以小火煎至餅皮起泡泡。
3.翻面再煎15秒左右關火取出。
4.煎好的餅皮用保鮮紙隔開，防止粘連。

這款班戟雪糕最近在香港大熱。(Facebook@TiffanyNgSherylMa) 製作好餅皮便能製作出多款不同的班戟。

花束班戟

如果覺得送一般的花束不夠特別，不妨製作這款花束班戟來氹喜歡的人開心吧！製作方法十分簡單，製作餅皮之後裝飾即可，不過要注意摺疊餅皮時切忌太過用力，否則會令餅皮變得破爛。

花束班戟材料：餅皮 3張／淡忌廉 100g／雜果 適量

花束班戟做法

1.將餅皮像扇子般輕輕摺起，然後對折。
2.摺好餅皮後呈扇形平放在碟上，用繩子固定3張餅皮。
3.在碟子上擠出打發後的淡忌廉（範圍不要超出餅皮）。
4.在淡忌廉上放上雜果即可。

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花束班戟用來打卡一流。 花束班戟亦可以製作成另一種模樣。

變奏版香蕉煎餅

不少人都喜歡吃泰國的香蕉煎餅，但其實利用班戟餅皮都可以製作出與別不同的香蕉煎餅，雖然口感不及原版的香脆，但味道依然香甜！如果嫌原版的香蕉煎餅太過油膩，不妨製作這款輕盈版吧！

香蕉煎餅材料：餅皮 1張／雞蛋 1隻
香蕉 1條／煉奶 適量／朱古力醬 適量

香蕉煎餅做法

1.將雞蛋打到碗中，加入糖攪拌均勻。
2.香蕉切片，放入雞蛋液攪拌。
3.平底鑊燒熱，擦上一層薄油轉小火，放入煎好的餅皮倒入香蕉雞蛋液。
4.餅皮沿著四周折起，煎至兩面金黃盛起。
5.取出後設成九宮格形狀，擠上煉奶和朱古力醬即可。

變得香軟的香蕉煎餅。

變得香軟的香蕉煎餅。

全麥乳酪班戟

除了原味餅皮外，其實加入朱古力粉、抹茶粉等都可以令餅皮的味道改變，但如果想製造較健康的餅皮，建議可以直接轉用全麥麵粉製作。全麥餅皮再配上乳酪、鮮果等健康的食品，便能變成一份健康的早餐。

全麥乳酪班戟材料：雞蛋 1隻／牛奶 80g
全麥麵粉 40g／乳酪 適量／餅乾 適量
雜果 適量（香蕉／牛油果／無花果／藍莓）

全麥乳酪班戟做法

1.雞蛋、牛奶和麵粉混合攪拌均勻至無顆粒狀。
2.燒熱平底鑊，擦一層薄薄的油，然後倒入麵糊，以小火煎至餅皮起泡泡，翻面再煎15秒左右關火取出。
3.取出後在餅皮的中心位置倒入乳酪和放上水果，然後將左右兩邊的餅皮向中間折起。
4.放上一些餅乾作裝飾即可。

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全麥乳酪班戟使用全麥麵粉卡路里較低。 可以隨意在全麥乳酪班戟加上喜歡的醬汁。

忌廉煙肉蘑菇班戟

其實不只有甜味的班戟，鹹味班戟同樣好吃。班戟加入無人不歡的煙肉、蘑菇，再配上煎蛋，令到班戟的味道昇華。若果不喜歡吃甜品缺的話，不妨製作這款鹹味班戟吧！

忌廉煙肉蘑菇班戟材料：煙肉 2片／洋蔥 1/4個／雞蛋 1隻
蘑菇 5粒／牛油 適量／牛奶 適量
黑椒 適量／鹽適量

忌廉煙肉蘑菇班戟做法

1.熱鑊落油，加入切好的煙肉煎熟，再倒入蘑菇一起翻炒，然後加入適量牛油。
2.加入切好的洋蔥粒，然後再加入黑椒和鹽一起翻炒1分鐘。
3.倒入適量牛奶炒至收汁，出鍋備用。
4.燒熱平底鑊轉小火，放上煎好的餅皮，鋪上炒好的餡料，然後在中間打上1隻雞蛋。
5.折一下餅皮的四邊，壓實定型後蓋上鍋蓋，以小火焗5-7分鐘即可。

甜品食譜｜梳乎厘班戟、芋圓豆腐花等4款超簡單甜品 不用焗爐都做到

鹹味班戟同樣好吃。

鹹味班戟同樣好吃。

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