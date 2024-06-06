現崇山商場夏日期間限定「夏棋樂園」沉浸式體驗棋藝文化 巨型棋盤裝置/大拍鬼馬奇趣照片

棋藝作為傳統的智力運動，可以激發腦部潛能！今個盛夏，位於黃大仙的現崇山商場將於6月至8月期間，帶領大家進入不一樣的象棋世界—「夏棋樂園」，以不同的象棋主題活動，讓大家沉浸於棋藝文化之中。當中包括深受大人小朋友歡迎的打卡熱點「夏日期間限定─巨型棋盤裝置」，讓大家仿如置身於奇幻仙境之中成為其中一棋！另外，商場將携手周世傑棋院推廣棋藝，舉辦「第一屆民坊夏日暑棋盃」及「特別活動：周世傑象棋特級大師車輪戰1對8人表演指導」，訓練小朋友邏輯思考、提高專注力，從而改變他們的學習態度，開啟智慧之門。

夏日期間限定 ─ 巨型棋盤裝置

裝置以棋藝為設計靈感為設計靈感，打造象棋世界，讓您仿佛置身於棋盤中，沉浸式地體驗棋藝文化內涵，感受對弈的門道，更可以拍攝鬼馬有趣的照片！

日期：即日起至9月1日

地點：現崇山商場1/F平台