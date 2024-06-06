熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-06 19:42:32

現崇山商場夏日期間限定「夏棋樂園」沉浸式體驗棋藝文化 巨型棋盤裝置/大拍鬼馬奇趣照片

分享：
現崇山商場夏日期間限定「夏棋樂園」沉浸式體驗棋藝文化 巨型棋盤裝置/大拍鬼馬奇趣照片

現崇山商場夏日期間限定「夏棋樂園」沉浸式體驗棋藝文化 巨型棋盤裝置/大拍鬼馬奇趣照片

棋藝作為傳統的智力運動，可以激發腦部潛能！今個盛夏，位於黃大仙的現崇山商場將於6月至8月期間，帶領大家進入不一樣的象棋世界—「夏棋樂園」，以不同的象棋主題活動，讓大家沉浸於棋藝文化之中。當中包括深受大人小朋友歡迎的打卡熱點「夏日期間限定巨型棋盤裝置」，讓大家仿如置身於奇幻仙境之中成為其中一棋！另外，商場將携手周世傑棋院推廣棋藝，舉辦「第一屆民坊夏日暑棋盃」及「特別活動周世傑象棋特級大師車輪戰1對8人表演指導」，訓練小朋友邏輯思考、提高專注力，從而改變他們的學習態度，開啟智慧之門。

夏日期間限定巨型棋盤裝置

裝置以棋藝為設計靈感為設計靈感，打造象棋世界，讓您仿佛置身於棋盤中，沉浸式地體驗棋藝文化內涵，感受對弈的門道，更可以拍攝鬼馬有趣的照片！

日期：日起至91

地點：現崇山商場1/F平台

夏棋樂園 巨型棋盤裝置

夏棋樂園 巨型棋盤裝置

第一屆民坊夏日暑棋盃

聯乘周世傑棋院舉辦中國象棋比賽，讓小朋友於陽光與涼風下，放下電子器材並切磋棋藝，享受對弈的樂趣

比賽詳情

日期：

初小組：2024年7月21日(星期日)

高小組：2024年8月25日(星期日)

時間：9:30am–6pm

地點現崇山商場1/F平台

名額：每組各60名(名額有限，先到先得)

賽制七輪積分編排制

每方基本用時15分鐘，每走一步加5秒，時限用完即判為負局。

獎項每組各設冠軍、亞軍、季軍、殿軍獎盃及516名獎牌

所有參加者可獲精美禮品一

周世傑象棋特級大師車輪戰1對8人表演指導 周世傑象棋特級大師車輪戰1對8人表演指導 夏棋樂園 夏棋樂園 夏棋樂園 夏棋樂園 學生代表香港比賽

現崇山商場

地址：黃大仙睦鄰街8號

電話：2321 8318

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受