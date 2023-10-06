瑜伽褲港媽曬600呎海景公屋 卻被揭深圳有2千呎物業被斥：呃香港資源！（am730製圖）

不時都會聽到人大呻香港的公屋極難排，就算一夠年齡即時入紙申請，很大機會等到中年才開始有上樓消息，而獲分配甚麼地段、類型或配套的公屋，亦需要視乎自己的運氣。早前，一位以一身粉紅色緊身瑜伽套裝出鏡的港媽，就接受博主的訪問並大曬自己位於東涌的600呎公屋。雖然在香港能夠排到呎數大、環境好兼有無敵海景的公屋，可以說是憑她個人運氣，但就有網民發現她在深圳疑似早有物業，更是佔地超過2千呎的豪宅，因而令不少港人不忿道「政府永遠查唔到」！

瑜伽褲港媽豪曬600呎公屋 寬闊海景惹人羨慕 （圖片來源：小紅書）

瑜伽褲港媽豪曬600呎公屋 寬闊海景惹人羨慕 香港地公屋難排人人都知，但總有幸運的人能夠成功以超抵價錢上樓，兼坐擁條件及環境超好的公屋。早前，一位專門拍攝港人居住環境的博主，就訪問了一位自稱是全職媽媽的港人，該位港媽以一身粉紅瑜伽服上陣，大曬自己位於東涌的600呎公屋。她以一口流利普通話夾雜少量廣東話介紹住所，片中可見單位十分光猛，採光十足，而被問道為何能分到這麼大的單位時，她就自豪地表示在香港算是「好出奇」，惟因為她的家庭人數多，與丈夫、兩個囝囝及工人同住，因而順利分配到這個約600呎，3房1廳的單位。 ▼瑜伽褲港媽家中實境▼

月租只需2千蚊 網民卻揭深圳疑擁400萬物業 港媽所住的600呎公屋空間感十足，不但有專門為工人姐姐而設的工人房，更坐擁無敵海景，就連機場、大嶼山甚至是360纜車都一覽無遺，而如此「高級」的單位每月租金卻只需港幣2,200元，令大批網民極度眼紅！不過，自從港媽曬公屋的影片曝光後，有網民就發現她早於2018年已在微博分享過自己位於深圳的單位，當時的她表示「在深圳買房了，今天敲定首付，非常開心」，而事後亦有以「香港寶媽」的身分拍片介紹單位，揚言自己以人民幣400萬（約港幣）買入一個位於深圳的60平（約2,135呎）的單位！