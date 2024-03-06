瑞典肉丸日！ IKEA肉丸85折限定優惠 內附肉丸「零失敗」食譜

KEA的肉丸一向深受歡迎。除了親身到IKEA品嚐瑞典肉丸的經典美味，你亦可以購買急凍裝肉丸回家細味！由3月7日起到3月13日，IKEA特別推出限定肉丸優惠， 4款急凍裝肉丸包括經典瑞典肉丸、雞肉丸、素菜丸及植物素肉丸，均可享85折優惠，每包折後價錢低至HKD/MOP$39，絕對物超所值！一次嚐盡四款滋味，多種配搭。

7. 上碟時灑上白芝麻，即成。

5. 加入肉丸，預先備好之蠔油生粉水繼續炒。

3. 熱鍋，不用放油，加入已解凍之肉丸，以中火煎約8分鐘後備用。

1. 準備一個碗，加入蠔油、生粉及1湯匙清水備用。

6. 意粉上碟，加入肉丸，淋上番茄醬，即成。

5. 準備一鍋水，水滾後加入鹽和油，中火煮意粉約10-12分鐘。

3. 加醋、糖和鹽後，煮至沸騰。

2. 將其餘香料和番茄蓉炒大概5分鐘後，加番茄和水燉煮約1小時。

1. 把洋蔥、茴香、甘筍、芹菜和蒜切碎後，放進鍋中加油以細火炒約20分鐘，避免炒至金黃。

番茄醬材料： •芹菜、茴香，各100克 •洋蔥、甘筍，各200克 •蒜，10克 •茴香籽，5克(磨碎） •八角、黑胡椒，各1克(磨碎） •月桂葉，1/4克 •橄欖油，40克 •番茄蓉，20克 •镗頭番茄，400克(3铓） •蔬菜高湯，500克 •鹽、糖，各5克 •雪利醋，10克

4. 轉至最細火繼續煮醬，加入素菜丸。拌勻後挖出四個洞，將雞蛋打進洞中，加蓋再煮5至10分鐘，直到蛋白熟透。灑上芫荽及香葱，配以黑麥麵包。

3. 按照包裝上的步驟煎熟素菜丸。

2. 加入所有香料及番茄。以匙羮將番茄壓成小塊，炆煮5至10分鐘，以鹽及胡椒調味。

1. 在平底鑊加入橄欖油，將洋蔥、紅椒及蒜頭炒至金黃色並變軟。

肉丸食譜｜ 雞肉丸配椰菜仔及醃紫椰菜 (4 人份量 )

材料：

•HUVUDROLL雞肉丸，40粒

•馬銨薯(細)，300克

•特級初榨橄欖油(4湯匙)

•椰菜仔，300克

•伴碟用醃紫椰菜

•ALLEMANSRATTEN 肉丸忌廉汁(1包)

•濃忌廉，70毫升

•芥末籽醬(1湯匙)

•鹽

•水，280毫升

1. 預熱焗爐至200°C，將馬鈴薯放在焗盤上，混合2湯匙橄欖油及鹽塗在馬鈐薯上，焗25分鐘至馬鈐薯繼軟及金黃色。

2. 剝去椰菜仔外層的菜葉，切開兩半。

3. 以2湯匙橄欖油將雞肉丸及椰菜仔煎至金黃。按照包裝上的指示煮滾肉丸忌廉汁後，再以慢火煮5分鐘，然後加入芥末及鹽調味。

4. 最後將所有已烹調的材料上碟，並以醃紫椰菜伴碟即可享用。