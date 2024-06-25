瑞典自由行｜朝聖IKEA博物館 盤點3大必睇重點 歷年家品目錄一覽/限定布藝展/瑞典獨家商品

瑞典自由行｜北歐家居之旅！ 朝聖IKEA博物館 盤點3大必睇重點 歷年家品目錄一覽/限定布藝展/瑞典獨家商品

上次帶大家開箱瑞典IKEA酒店，親身體驗北歐生活。除了酒店外，整個Almhult小鎮都充滿著IKEA的痕跡。今次帶大家朝聖IKEA博物館，展示品牌的發展、家品陳列及獨家商品。對IKEA發展史有興趣的你一定不能錯過！ 圖文：Kristy 鳴謝：IKEA

IKEA博物館同樣位於Almhult小鎮，距離酒店只有3分鐘步程，非常方便。原址前身為IKEA於瑞典第一間分店，於2016年轉型成為博物館。大致分為3大展區，一進去除了可以見到多款經典家具外，更有IKEA創辦人Ingvar Kamprad的大型肖像。仔細一看，原來肖像以多個IKEA員工的照片組成，可見其心思。

家品展區逐個睇 歷年家品目錄一覽 博物館內設有主要展覽和臨時展覽區，第一個主題以Almhult小鎮為中心，這裡除了是IKEA發源地之外，更是創辦人的故鄉。大家可以親身體驗古代瑞典農村生活，包括自行打牛油、滾石頭建屋等；同時亦展出當時瑞典人使用的家具。創辦人Ingvar Kamprad年紀輕輕就極具創業頭腦，小時候就開始向鄰居售賣家品，為日後創立IKEA定下契機，大家更可以一睹他的辦公室全貌！

於另一個展區，大家可以欣賞到IKEA由1958年開始推出過的家品。IKEA家品的創作概念圍繞5大元素，即其大眾化設計，包括外型、功能、品質、可持續發展、低價。不同時期顧客有不同的需求，因此它們亦因應時代轉變，而推出不同功能的家品。例如於90年代，家長開始看重小朋友的娛樂。因此IKEA亦推出一系列安全、有趣的玩具及兒童家品；發展至今已成為小朋友家中必備的「小夥伴」。

其中最令人印象深刻的展品，一定非宜家家品目錄莫屬！於1951年至2021年間發行，展出該年份IKEA推出的所有家品，一度超越《聖經》成為世界發行量最多的書籍之一。惟隨着電子化及環保開係，於2020年終止發行。大家可以在展區內一次過見到歷年來所有家品目錄的封面，不妨找出自己出生年份的家品目錄到底長甚麼樣吧！

期間限定布藝展 自製個人化花紋 另一邊則是現時IKEA Musea內正舉辦期間限定展覽—Magical Pattern 印花布料展，以花紋圖案為主題，品牌歷年來推出過的180款花布圖案。天花板懸掛多款花紋長布，波點、間條、格仔都應有盡有。工作人員更透露，10年前設計的西蘭花印花再度炒熱，並預告將會推出以不同印花為設計的家具產品。除了欣賞藝術家們創作花紋的心得外，它們更提供顏色筆、紙張等，讓一眾遊容可以自製專屬圖案。 展覽日期：2024年4月25日至2025年3月2日

品嘗地道瑞典肉丸 必買博物館限定商品 逛完展覽，是時候要填飽個肚！來到IKEA當然不能不吃肉丸。博物館內設有瑞典fika餐廳，設室內外雅座。提供多款肉丸選擇，包括經典蔬菜、植物肉及雞肉丸料理；更可以另外加購冷盤及甜品等，來個正宗北歐午餐。

另有紀念品店，裡面大部分都是博物館限定商品，如家品、文具、零食、衣服、明信片等等。部分經典商品更有迷你版，可愛度滿分。喜歡收集IKEA購物袋的你，更可以在這裡大手購入不同顏色及尺寸的購物袋，部分更是香港分店沒有的款式，品牌粉絲必買！