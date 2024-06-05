瑞典自由行｜開箱全球唯一一間IKEA酒店 房型設施全公開！ 人均$330起歎共享桑拿+早餐肉丸放題

IKEA向來都深受香港人歡迎，不少人周末都會到IKEA分店感受一下北歐家居的氛圍感。想沉浸式體驗IKEA生活，當然要到訪瑞典！今次記者走訪IKEA的大本營—瑞典Almhult，入住全球唯一一間的IKEA Hotel，不單止環境舒適，且價錢實惠，只需一晚$300就可以體驗北歐獨有的慵懶感。

IKEA於1943年創立，創辦人Ingvar Kamprad於瑞典南部小鎮Almhult發跡，開設首間IKEA實體店。為方便一眾買家前來購物，他於60年代就開了第一間IKEA酒店，一共有25間房、游泳池及餐廳。酒店保留至今，已重建並擴展成舊翼及新翼兩部分。主打簡約風，大堂空間非常寬敞，除了有Check in櫃台外，旁邊一整片都是休憩空間，放的當然是IKEA的家品，猶如一個大型陳列室一樣。另有露天花園，為餐廳種植食材，達致可持續發展概念。

酒店共分為新翼及舊翼兩部分，兩邊都樓高3層，共有250間房。今次記者入住舊翼的基本雙人房型，以淺木調為主題。房間非常寬敞，大玻璃窗更添空間感，一開窗更可以看到中庭花園。中間放有雙人床，旁邊有大長枱及椅子方便置物。備有無線充電，更有機會使用到IKEA的最新產品。惟房間設備及配套較為簡單，洗手間非乾濕分離，亦沒有提供牙刷、牙膏。且房內亦沒有熱水壺，如果想喝熱水、沖杯麵都需要到2樓及3樓交誼廳。

除了雙人房外，酒店亦提供多個房型選擇：包括面積最大的無障礙酒店房；獨旅人士可選擇單人用的Cabin room：雖然房間只有43呎，但勝在夠平，每晚只需港幣$446。房間內齊備電視、小桌子、椅子，需與隔離房間共用洗手間。更有Family Room，一共有兩張碌架床，最多可容納4人。床頭備有USB插頭，一家大小入住剛剛好。

酒店大堂旁邊有小型Café，提供咖啡、啤酒等飲品。另有兩間餐廳：分別早餐餐廳及燒烤餐廳：早餐為自助形式，主要提供西式餐點如炒蛋、芝士、水果、煙肉等，當然少不了瑞典名物—肉丸！近期更新開燒烤餐廳—Grillen，離酒店不足1分鐘步程。餐廳外型為綠色貨櫃，分為室內及戶外區。主打各式燒烤，有齊肉類、海鮮及5款熱狗，配手工啤酒就最適合不過。

免費歎桑拿 + 洗衣房

Almhult小鎮亦被稱之為IKEA社區，大部分到訪酒店的都是公幹人士。因此酒店於房間及配套都主打「家」的感覺。最特別一定要數到位於新翼二樓及三樓的交誼廳，有基本廚房設備如熱水壺、焗爐、微波爐、餐具等。旁邊亦設計成客廳，更有不同種類的board game及玩具，一眾住客可以與朋友家人享受共聚時刻。

北歐人熱愛桑拿，酒店雖然沒有游泳池，但勝在有免費桑拿房及健身室。所有住客都可以免費使用，不過桑拿房並沒有分開男女，對於亞洲旅客來說可能不太習慣。不少酒店及民宿的洗衣服務都需要額外收費，IKEA Hotel裡的洗衣房全部設備都免費，包括洗衣粉、洗衣機、熨衫等。中間亦放有沙發，讓大家邊晾衫邊聊天。