瑞士三角朱古力Toblerone轉生產地改包裝 經典馬特洪峰圖案遭移除 隱藏熊人有冇得保留？

瑞士三角朱古力自1970年代起，一直以經典阿爾卑斯山馬特洪峰的包裝為人熟悉，不過隨著部份生產線轉移至斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，於瑞士嚴格的法律下，品牌將不能再使用瑞士國旗或其他具瑞士象徵標誌，換言之品牌需要重新設計三角朱古力的包裝，新設計將會包含創辦人Theodor Tober的簽名元素，至於近年才被網民發現的隱藏熊人，據品牌告示表示，將會於新包裝下得以保留。

瑞士三角朱古力轉移生產地要轉包裝

據官網所指，瑞士三角朱古力的馬特洪峰圖案於1970年代首次出現，成為產品的標誌性包裝，一直為人所熟悉，不過維持了50多年後，由於母公司製造商Mondelez International宣佈，產品部份生產線會轉移至瑞士境外的斯洛伐克，為防止觸犯瑞士法律，品牌要重新設計包裝。