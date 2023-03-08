瑞士三角朱古力Toblerone轉生產地改包裝 經典馬特洪峰圖案遭移除 隱藏熊人有冇得保留？

瑞士三角朱古力自1970年代起，一直以經典阿爾卑斯山馬特洪峰的包裝為人熟悉，不過隨著部份生產線轉移至斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，於瑞士嚴格的法律下，品牌將不能再使用瑞士國旗或其他具瑞士象徵標誌，換言之品牌需要重新設計三角朱古力的包裝，新設計將會包含創辦人Theodor Tober的簽名元素，至於近年才被網民發現的隱藏熊人，據品牌告示表示，將會於新包裝下得以保留。
瑞士三角朱古力轉移生產地要轉包裝
據官網所指，瑞士三角朱古力的馬特洪峰圖案於1970年代首次出現，成為產品的標誌性包裝，一直為人所熟悉，不過維持了50多年後，由於母公司製造商Mondelez International宣佈，產品部份生產線會轉移至瑞士境外的斯洛伐克，為防止觸犯瑞士法律，品牌要重新設計包裝。
新包裝有創辦人簽名元素 隱藏熊人圖案得保留
據Mondelez表示，新包裝會包含三角朱古力品牌創辦人Theodor Tober的簽名元素；而產品過往於有「熊人之都The City of Bears」之稱的伯恩生產，近年網民才發現現有包裝上隱藏了的熊人圖案，則將會在新包裝裡得以保存；而「瑞士製造」亦會變成「在瑞士創立」。瑞士政府人員曾經表示有研究指出，與瑞士有關連的產品可以在市場上標價最多貴20%，為防止「瑞士」品牌遭濫用，危及國家信譽，於是通過法律，要求企業必須要有最少80%原材料來自瑞士，或100%牛奶和奶製品的原材料來自瑞士，才可使用瑞士國旗或其他象徵標誌，並標示為「瑞士製造」。
原文刊登於 Yahoo Food