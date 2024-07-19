瑞士運動品牌On進駐香港 5大人氣產品/開幕優惠

由世界級鐵人雙項、超鐵三項冠軍Olivier Bernhard於2010年在瑞士創立的運動品牌On，近日正式進駐香港中環，首間旗艦店更接近3千呎，是目前大中華區最大門店。 全港首間近 3,000 呎旗艦店 瑞士簡約設計 落戶香港中環的首間On旗艦店，設計靈感採自瑞士簡約風格，採用「移動百葉」門面，該專屬設計藉著不同的角度，呈現各種光暈效果，環繞著迷人的維港天際霓虹光暈，寓意On將運動帶來的革新性體驗傳遞給全香港。

五大必買經典產品 如果初認識品牌，旗艦店特別推介五大人氣必買產品推介，包括出道即達巔峰的超高人氣經典Cloudmonster系列、休閒Cloudrunner 2系列、費達拿聯名設計的專業網球鞋 THE ROGER Pro系列、超人氣越野鞋作Cloudultra系列，以及城市探索出行鞋選Cloud 5系列，功能與時尚兼備。

率先推出 Prism 系列鞋服 適逢On首度登陸香港，現場亦發售全球限量的Prism系列鞋服。全新系列鞋服以棱鏡為靈感，展現出別具一格的光點設計。延承Prism系列的美學靈感，On同步推出新一代Cloudmonster Hyper長距離訓練跑鞋，為精英跑者日常訓練量身打造，全球限定配色，採用全馬競速跑鞋同款的Helion™ hyper foam泡棉，配合持續優化的 CloudTec 科技等，實現強勁能量反饋和強效緩震。微纖維梭織網眼鞋面材質加以矽膠鞋帶設計，具備更出色的透氣性和排汗性，將科技與時尚完美結合，為跑者們打造非凡的跑步體驗。此外，香港同步首發Prism系列服飾CORE LONG-T、PERFORMANCE TANK，以及 RUNNING SHORTS。

全球限量的Prism系列鞋服

開幕優惠送限定環保袋及特別版襟章 On全新旗艦店帶來一系列涵蓋跑步、健身、戶外、網球和運動生活等的產品。新張期間，On特別推出開幕推廣優惠，由即日起至8月 10 日，凡於On中環旗艦店購買滿$1,899或以上，即可獲得香港限定環保購物袋及特別版襟章，更將可參加於稍後舉辦的社群跑步活動。購物滿$2,599或以上即可獲得PURE 4次團體課堂 + 3天健身中心通行。