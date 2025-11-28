瑞士高級朱古力品牌LÄDERACH 聖誕精選朱古力及節日禮盒

今年聖誕，瑞士高級朱古力品牌 LÄDERACH 精心呈獻多款限定朱古力與節日禮盒，特別推出多款首次於香港亮相的軟心朱古力，以及節日必備的聖誕老人和馴鹿牛奶朱古力，滋味滿載。
全新星形系列朱古力
聖誕樹上的星星代表著希望與光明，全新推出的星形杏仁膏朱古力 (Star Marzipan) ，以香濃的白朱古力包裹著美味香醇的合桃杏仁膏內餡，口感順滑香甜；另一款新産品星形椰子朱古力 (Star Coconut) 以椰子蓉混合榛子朱古力醬，外層裹上香濃黑朱古力，並灑上像冬日粉雪的椰子碎作裝飾。
此外，亦有LÄDERACH 的皇牌聖誕老人朱古力和馴鹿朱古力，以更調皮的形象登場，帶著滿滿的聖誕禮物。聖誕老人朱古力共有兩款口味：9cm的牛奶朱古力及14cm的黑朱古力；聖誕馴鹿朱古力內餡則為幼滑榛果醬，並有35克和95克選擇。如果鍾意食薑餅，就必試期間限定的薑餅爆谷，瑞士牛奶朱古力包裹焦糖爆谷，再配上濃郁薑餅香料，香脆交織。
LÄDERACH聖誕朱古力禮盒
LÄDERACH今年共有多款不同尺寸與主題的禮盒，可自由搭配。特選星形朱古 力10粒裝 (Praline Stars Assorted, 10pcs) 包括10款聖誕主題軟心朱古力，如特選星形朱古力 (Star Gran Cru)、星形榛果蜂蜜朱古力 (Praline star Honey) 和星形椰子朱古力 (Praline star coconut) 等。
而以聖誕樹造型設計的聖誕樹禮盒：雜錦果仁朱古力26 粒裝 (Pralines assorted 26pcs Christmas Tree) ，則內含超過 26 款的香濃朱古力，包括 LÄDERACH 方形朱古力、牛奶松露 (Milk Truffle) 、星形杏仁朱古力 (Star Almond) 等，無論送禮或自賞都非常適合。
LÄDERACH Hong Kong 店舖資料
地址：K11 MUSEA 1 樓 117 & LA102
營業時間：上午 11 時 – 晚上 9 時