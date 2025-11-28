瑞士高級朱古力品牌LÄDERACH 聖誕精選朱古力及節日禮盒

全新星形 系列朱古力

聖誕樹上的星星代表著希望與光明，全新推出的星形杏仁膏朱古力 (Star Marzipan) ，以香濃的白朱古力包裹著美味香醇的合桃杏仁膏內餡，口感順滑香甜；另一款新産品星形椰子朱古力 (Star Coconut) 以椰子蓉混合榛子朱古力醬，外層裹上香濃黑朱古力，並灑上像冬日粉雪的椰子碎作裝飾。

此外，亦有LÄDERACH 的皇牌聖誕老人朱古力和馴鹿朱古力，以更調皮的形象登場，帶著滿滿的聖誕禮物。聖誕老人朱古力共有兩款口味：9cm的牛奶朱古力及14cm的黑朱古力；聖誕馴鹿朱古力內餡則為幼滑榛果醬，並有35克和95克選擇。如果鍾意食薑餅，就必試期間限定的薑餅爆谷，瑞士牛奶朱古力包裹焦糖爆谷，再配上濃郁薑餅香料，香脆交織。