瑞士MÖVENPICK 雪糕　兩款全新口味驚艷登場

源自瑞士的MÖVENPICK 代表極致的品質及享受。MÖVENPICK雪糕產品不但選用瑞士阿爾卑斯山上乘柔滑忌廉製造，雪糕大師更不斷從生活中尋找靈感，創作極具層次並如藝術品般的雪糕。今個盛夏，MÖVENPICK雪糕精挑推出兩款全新口味：軟曲奇雪糕及冧酒提子雪糕。當中軟曲奇雪糕更是雪糕大師深度而細膩調配之作，將平凡的食材變得非凡，每一口叫人驚喜心動。

MÖVENPICK 軟曲奇雪糕

製作曲奇麵團時，總是被其濃郁香氣所吸引，像有種魔力般讓人忍不住想先嚐一口！全新推出的MÖVENPICK軟曲奇雪糕是你這個夏日最奇妙的相遇，俘虜你味蕾，超越你想像。MÖVENPICK以經典且香滑雲呢拿味雪糕，佈滿隨時隨地都品嚐的軟曲奇方塊，保留粒粒朱古力碎的口感，一入口便如躍進滿載雲呢拿曲奇的泳池內般妙幻，將雪糕享受推向另一層次。

推出日期：6月17日

銷售點：百佳超級市場、各大日式超級市場