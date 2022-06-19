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2022-06-19 17:50:57

瑞士MÖVENPICK 雪糕　兩款全新口味驚艷登場

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MÖVENPICK® 雪糕精挑推出兩款全新口味：軟曲奇雪糕及冧酒提子雪糕。 MÖVENPICK® 雪糕精挑推出兩款全新口味：軟曲奇雪糕及冧酒提子雪糕。

源自瑞士的MÖVENPICK 代表極致的品質及享受。MÖVENPICK雪糕產品不但選用瑞士阿卑斯山上乘柔滑忌廉，雪糕大師更不斷從生活中尋找靈感，創作極具層次並如藝術品般的雪糕。今個盛夏，MÖVENPICK雪糕精挑推出兩款全新口味：軟曲奇雪糕及冧酒提子雪糕。當中軟曲奇雪糕更是雪糕大師深度而細膩調配之作，將平凡的食材變得非凡，每一口叫人驚喜心動

MÖVENPICK® 軟曲奇雪糕

MÖVENPICK® 軟曲奇雪糕

MÖVENPICK軟曲奇雪糕

製作曲奇麵團時，總是被其濃郁香氣所吸引，像有種魔力般讓人忍不住想先嚐一口！全新推出的MÖVENPICK軟曲奇雪糕是你這個夏日最奇妙的相遇，俘虜你味蕾，超越你想像。MÖVENPICK以經典且香滑雲呢拿味雪糕，佈滿隨時隨地都品嚐的軟曲奇方塊，保留粒粒朱古力碎的口感，一入口便如躍進滿載雲呢拿曲奇的泳池內般妙幻，將雪糕享受推向另一層次。

推出日期：617

銷售點：百佳超級市場、各大日式超級市場

MÖVENPICK® 冧酒提子雪糕

MÖVENPICK® 冧酒提子雪糕

MÖVENPICK冧酒提子雪糕

將日常美酒演繹成香甜醉人雪糕，於日落黃昏的美景與浪漫氛圍下使人未嚐先醉。MÖVENPICK冧酒提子雪糕 選用源自牙買加獨一無二的優質冧酒製作，經過長時間發酵和蒸餾而製成濃郁澎湃的味道，原有濃郁絲滑、入口即化的口感加上奶油、雲呢拿和酒的味道，再拌入香甜醉人、酸甜適口的提子乾，口感與滋味更勝一籌。MÖVENPICK冧酒提子雪糕那份美妙令你心情放鬆，腳步放慢，細味慢嚐，使人回味無窮。

推出日期：624

銷售點：各大超級市場

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