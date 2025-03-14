瑞肝易 最強護肝 速效降低 肝臟脂肪積聚

肝臟是身體最大的解毒工廠，把體內的有害物質代謝轉化，守護身體的細胞免受毒素傷害。若果肝臟出現問題，會減慢全身的新陳代謝，導致毒素在體內積聚，影響各個器官的正常運作。然而，都市人生活節奏急速、食無定時，容易養成不良的生活習慣，如大量攝取高脂肪食物、熬夜、吸煙和飲酒等。這些不良習慣都容易導致肝臟脂肪積聚，增加肝臟肥胖風險。因此，除了建立更健康的生活習慣外，了解如何「護肝」也至關重要。

瑞典護肝配方「瑞肝易」含四大天然成分：乳薊、朝鮮薊、酵母及葡萄籽精華，特別針對煙酒過多、生活忙碌、經常捱夜及長期服用藥物人士，有效增強肝臟排毒能力，促進肝臟細胞再生，改善疲倦及精神不振。研究顯示，服用瑞肝易能有效降低肝臟脂肪積聚及肝指數1 ，回復肝臟達至健康狀態。瑞肝易經多項權威認證，安全保證。