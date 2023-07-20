環保理念｜NARS首個可持續概念pop up store 採用低塑環保物料/體驗最新美妝/限定優惠

近年不少品牌都有開期間限定店作宣傳，不過這些pop up store有時只得7日甚至更少，期間用上的物料難免浪費。NARS最近在尖沙咀K11 Musea Beauty Stage開設期間限定店，首次在限定店的設計中融入可持續的綠色概念，更是品牌全球首個可持續概念環保設計的限定店。目前新店展示全新推出的The Afterglow唇膏及胭脂液系列，同時提供不少期間限定購物禮遇，各位愛美又愛地球的女生不要錯過。

環保理念｜NARS首個可持續概念pop up store 採用低塑環保物料/體驗最新美妝系列/限定優惠

NARS 可持續概念 pop up store ｜採用低塑及環保建築物料 期間限定店的設計陳列採用低塑建築物料，並以其他環保及堅固物料為主，例如使用最強化玻璃減低損耗，更從根本設計之始，就考慮循環再用的可能性，包括源自The Afterglow主題的玫瑰色調立體方塊，以及大型廣告燈箱，物料可重覆包裹使用，令全場充滿甜蜜氛圍同時，達到減少浪費的目標。加上傳統塑膠部份被可分解塑膠原料所取代，亦大大減低對環境的影響，結合品牌形象與可持續理念。場內更設有由NARS標誌組成的產品展區，供顧客自由探索美妝樂趣，亦有化妝專區，由NARS的專業彩妝師為您提供化妝指導服務。

NARS 可持續概念 pop up store ｜色彩修護兼備的唇頰妝容 期間限定店除了設計新穎，亦有全新推出的The Afterglow唇膏及胭脂液系列。Afterglow悅光水凝唇膏可締造立體光感和滋潤的唇妝效果；而Afterglow悅光透亮胭脂液則高度保濕，同時塑造自然透亮的頰彩妝容。加上系列採用金屬玫瑰金色包裝設計，倍添甜蜜引力。

新推出的The Afterglow唇膏及胭脂液系列。

NARS 可持續概念 pop up store ｜ Afterglow 悅光水凝唇膏 悅光水凝唇膏質地輕盈無重，能順滑塗抹，提供透薄至中度遮瑕的唇妝效果，能隨心所欲疊加出迷人光感色彩。配方糅合梔子花保濕複合物，提供柔軟舒適質感和抗氧化保護，能滋潤並撫平唇紋，具抗衰老功效。唇膏囊括裸色、粉紅、紅色和莓子色調，包括大熱及王牌色調Orgasm和Dolce Vita。

Afterglow 悅光水凝唇膏 $260

NARS 可持續概念 pop up store ｜ Afterglow 悅光透亮胭脂液 霜狀的悅光透亮胭脂，質感液柔滑輕盈，可隨意混合疊加色彩，塑造低調至大膽的頰彩妝容。配方中糅合透明質酸納，能持久保濕，加上純素膠原蛋白，帶來猶如天生光澤好氣息。

新會員精選禮遇 NARS 可持續概念 pop up store ｜期間限定店購物禮遇 新會員精選禮遇 任何購物即可獲贈美妝試用裝2件。如首次成為NARS會員並購物，即可額外獲贈多1件Afterglow悅光水凝唇膏體驗卡 美妝試用裝2件 ．迷你胭脂 ．迷你自然亮采持久氣墊粉底 (即日至7月23日)

皇牌底妝套裝 $690-$760 ．自選粉底 / 氣墊粉底 ．自選遮瑕霜 ．迷你原生光原生光蜜粉餅 ．迷你Climax 睫毛膏 (即日至8月31日) 皇牌底妝套裝 $690-$760

悅光彩妝組合 $570 (價值$686) 悅光彩妝組合 $570 ( 價值 $686) ．Afterglow悅光水凝唇膏 ．自選胭脂 ．迷你古銅粉 ．迷你原生光亮肌粉底液 (即日至8月31日)

加購禮遇 任何購物即可享$660換購原生光亮肌護膚套裝(價值$1,008) 套裝包括︰ ．原生光亮肌水凝霜（升級版）50ML ．迷你原生光保濕淨膚水 50ML ．精美NARSskin化妝袋 (即日至10月8日) 加購禮遇