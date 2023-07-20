環保理念｜NARS首個可持續概念pop up store 採用低塑環保物料/體驗最新美妝系列/限定優惠

近年不少品牌都有開期間限定店作宣傳，不過這些pop up store有時只得7日甚至更少，期間用上的物料難免浪費。NARS最近在尖沙咀K11 Musea Beauty Stage開設期間限定店，首次在限定店的設計中融入可持續的綠色概念，更是品牌全球首個可持續概念環保設計的限定店。目前新店展示全新推出的The Afterglow唇膏及胭脂液系列，同時提供不少期間限定購物禮遇，各位愛美又愛地球的女生不要錯過。
NARS可持續概念pop up store｜採用低塑及環保建築物料
期間限定店的設計陳列採用低塑建築物料，並以其他環保及堅固物料為主，例如使用最強化玻璃減低損耗，更從根本設計之始，就考慮循環再用的可能性，包括源自The Afterglow主題的玫瑰色調立體方塊，以及大型廣告燈箱，物料可重覆包裹使用，令全場充滿甜蜜氛圍同時，達到減少浪費的目標。加上傳統塑膠部份被可分解塑膠原料所取代，亦大大減低對環境的影響，結合品牌形象與可持續理念。場內更設有由NARS標誌組成的產品展區，供顧客自由探索美妝樂趣，亦有化妝專區，由NARS的專業彩妝師為您提供化妝指導服務。
NARS可持續概念pop up store｜色彩修護兼備的唇頰妝容
期間限定店除了設計新穎，亦有全新推出的The Afterglow唇膏及胭脂液系列。Afterglow悅光水凝唇膏可締造立體光感和滋潤的唇妝效果；而Afterglow悅光透亮胭脂液則高度保濕，同時塑造自然透亮的頰彩妝容。加上系列採用金屬玫瑰金色包裝設計，倍添甜蜜引力。
NARS可持續概念pop up store｜Afterglow 悅光水凝唇膏
悅光水凝唇膏質地輕盈無重，能順滑塗抹，提供透薄至中度遮瑕的唇妝效果，能隨心所欲疊加出迷人光感色彩。配方糅合梔子花保濕複合物，提供柔軟舒適質感和抗氧化保護，能滋潤並撫平唇紋，具抗衰老功效。唇膏囊括裸色、粉紅、紅色和莓子色調，包括大熱及王牌色調Orgasm和Dolce Vita。
NARS可持續概念pop up store｜Afterglow悅光透亮胭脂液
霜狀的悅光透亮胭脂，質感液柔滑輕盈，可隨意混合疊加色彩，塑造低調至大膽的頰彩妝容。配方中糅合透明質酸納，能持久保濕，加上純素膠原蛋白，帶來猶如天生光澤好氣息。
NARS 期間限定店
日期：7月9日至10月8日
時間：早上11時至晚上8時正
地點：K11 MUSEA B1/F Beauty Stage