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生活
2023-09-21 12:30:00

環保胸圍｜Her own words可持續環保系列 買2件即減$200

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環保胸圍｜Her own words可持續環保系列 買2件即減$200

環保胸圍｜Her own words可持續環保系列 買2件即減$200

近年愈來愈多時裝品牌關注環保議題，尋求可持續發展。本地內衣品牌Her own words今季推出可持續環保無縫針織胸圍系列，並訂下長遠目標，未來生產更多可持續內衣。由即日起至1010日，購買精選可持續環保內衣2件，更可減$200

Her own words今季推出可持續環保無縫針織胸圍系列。 Her own words今季推出可持續環保無縫針織胸圍系列。

首創REherbafoam棉杯 減少碳排放

Her own words由產品用料到包裝都考慮到可持續發展性，以各種環保物料及天然物料製造內衣，減少使用對環境有害的材質。品牌今季推出多款可持續環保無縫針織胸圍，超過90%的結構都含有環保物料：首創的REherbafoam棉杯，25%取材自可再生的植物油，並已獲USDA認證，與100%取材自不可再生的石油的普通棉杯不同，這款棉杯可減少二氧化碳排放約16%；品牌同時使用以回收生產後剩餘的紗線或舊衣製成環保尼龍紗，減少使用原石化材料及生產廢料。

Her own words今季推出可持續環保無縫針織胸圍系列。

Her own words今季推出可持續環保無縫針織胸圍系列。

休閑活潑 Seamless Knit Bra Top

Bra Top剪裁的Sustainable Seamless Knit Bra Top，休閑感十足，採用REextraSkin專利內置反定棉杯，穩定不移位，同時貼上W形軟支撐，即使是無鋼圈bra top亦能提供足夠的承托力，舒適地穩固胸部；一體成型高彈無縫針織布，貼身舒適，而且吸濕排汗，邊緣完全無縫，親膚舒適貼薄合身。

Sustainable REherbafoam& REextraSkin W-Shape Support Seamless Knit Bra Top $348 Sustainable REherbafoam& REextraSkin W-Shape Support Seamless Knit Bra Top $348

長青經典 Seamless Knit Lightly Lined Bra

V剪裁的Sustainable Seamless Knit Lightly Lined Bra，同樣採用一體成型高彈無縫針織布，棉杯裡布、肩帶及背扣都含有環保尼龍紗；在底圍及棉杯兩側貼上W形軟支撐，加強承托力，適合追求更多支撐力的女生。

Sustainable REherbafoam & REextraSkinW-Shape Support Seamless Knit Lightly Lined Bra $368 Sustainable REherbafoam & REextraSkin W-Shape Support Seamless Knit Lightly Lined Bra $368

Her Own Words可持續環保的無縫針織胸圍系列，另有兩款羅紋針織胸圍選用米白及蜜糖金色，清新甜美。

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Her own words今季推出可持續環保無縫針織胸圍系列。 Sustainable REherbafoam & REextraSkin W-Shape Support Seamless Knit Lightly Lined Bra $368 Sustainable REherbafoam & REextraSkin W-Shape Support Seamless Knit Bra Top $328
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