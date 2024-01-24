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生活
2024-01-24 20:28:03

環保迎新｜LOG-ON x Pleatsmama以袋換袋計劃 捐舊袋以$388即換韓國潮牌Pleatsmama百摺針織袋

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環保迎新｜LOG-ON x Pleatsmama以袋換袋計劃 捐舊袋以$388即換韓國潮牌Pleatsmama百摺針織袋

環保迎新｜LOG-ON x Pleatsmama以袋換袋計劃 捐舊袋以$388即換韓國潮牌Pleatsmama百摺針織袋

一站式購物天堂的LOG-ON一直以來以「Have fun, be inspired !」作為品牌宗旨，糅合優質生活理念，一直是選購潮流及生活用品和禮品熱門地點。近年更不斷引入環保概念，提高大眾對回收和循環再用的環保意識，上年引入了以環保時尚理念為核心的韓國人氣手袋品牌Pleatsmama，推出以回收物料編織的時尚百摺針織袋，引起一陣熱潮！新一年開始，LOG-ON以「環保迎新」為主題，再次與Pleatsmama合作，將於21日至36日期間推出「以袋換袋計劃」，只需捐出任何舊袋(膠袋及紙袋除外)，即可以低至$388換購韓國潮牌Pleatsmama指定款式百摺針織袋，讓大家於農曆新年前夕，清理家中舊袋，換成全新的Pleatsmama百摺Totebag

LOG-ON x Pleatsmama以袋換袋計劃

LOG-ON x Pleatsmama以袋換袋計劃

「以袋換袋計劃」優惠一：僅需HK$388即可換購價值HK$739~1,099Pleatsmama手袋

農曆新年前夕，大掃除時難免會發現許多已經不再使用的手袋或環保袋，只需把已清潔及完整可使用的舊袋(膠袋及紙袋除外)21日至36日期間交到LOG-ON時代廣場或海港城店，即可以HK$388換購指定款式Pleatsmama環保袋，一共5個不同款式供大家選擇！當中的Studio Bag更是大熱款式，原價$1,499。所以款式數量有張，換完即止。

計劃完畢後LOG-ON會把收集到的舊袋捐贈予救世軍循環再用計劃。這個計劃絕對是一個好機會讓你清理舊物，同時為環保出一分力，讓社會上的弱勢社群能夠得更多物資，幸福地過新一年。

「以袋換袋計劃」優惠二 ：以7折購買其他Pleatsmama產品

如果上述的Pleatsmama指定款式中未有心儀的選擇，LOG-ON亦為你們準備另一方案 ––– 於活動期 間捐出自己的舊袋到指定6間LOG-ON分店（時代廣場、又一城、海港城、新城市廣場、太古城中心及Fashion Walk店），即可享以七折優惠 「Trade-In」Pleatsmama其他款式，例如適合小女生的 百摺納米袋和可愛的手提泡泡袋。

2Way Shopper Bag - Pink 原價 HK$1099 2Way Shopper Bag – Navy Mini 2way Shopper Bag - Deep Green Studio Bag Mocha Studio Bag TealGreen

韓國大熱品牌Pleatsmama融合環保與時尚於一身

Pleatsmama針織袋以半永久百褶設計和優越的彈性作為主要賣點，加上精湛的編織技術，成功取得手袋界的專利。每個Pleatsmama都不怕洗壞變硬，讓公眾能夠輕易配搭出文青氛圍感，同時突出可持續產品時尚感。Pleatsmama 特別的拼色款式，包括深淺顏色的合拼和對比色的應用，同時配備肩帶與手把的設計，令大家除了可在日常穿搭配襯Pleatsmama袋，也適合上班使用，而且容量充足，能裝滿一天下來的必需品。

LOG-ON x Pleatsmama「永續環保特輯：以袋換袋計劃」詳情

限量換購Pleatsmama指定款式計劃（202421日至36日）

地點: LOG-ON@銅鑼灣時代廣場B1地庫

時間:10:30 am - 10:00 pm

地點: LOG-ON @尖沙咀海港城港威商場三階3002號舖

時間: 10:00am-10:00pm

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