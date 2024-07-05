環保鞋VIVAIA登陸香港 後跟位特厚保護貼/橡膠鞋墊柔軟吸汗

近年時尚界愈來愈重視環保，除了以仙人掌製作皮革，也有品牌利用回收的膠樽製作鞋履。主打環保材料的鞋履品牌VIVAIA近日正式登陸香港，在旺角朗豪坊開設首間專門店，品牌款式多樣，除了平底鞋及高踭款外，亦有休閒運動鞋。品牌另一賣點是在鞋的後跟位加上特厚保護貼，不怕鞋跟刮腳，返工要時間穿著都不怕！部分鞋款更可機洗，非常方便！

後跟位加特厚保護貼 創立自2020年的VIVAIA，集舒適、環保及設計於一身，採用的彈性鞋面設計，能為穿著者帶來非常舒適的包裹感，品牌的其中一款Aria 5，特別在鞋身多開了5度，讓腳趾更舒服；這個牌子的另一特色，是在鞋的後跟位置加上特厚保護貼，鞋墊亦採用天然橡膠製成，柔軟、吸汗之餘，又有足夠支撐力，即使長期穿著都不會不舒服。

每月推出新款 品牌亦與獲認證的REPREVE供應商合作，幫助回收廢棄的PET塑料瓶，塑料瓶被收集和清洗後，會被切成碎片並擠壓成線材，然後利用專有的編織機器，將這些線材編織成VIVAIA的鞋履鞋面。VIVAIA的設計團隊每月都會推出新產品，目前已有逾 200款鞋履，而且特別設計多款蝴蝶給，讓用家自行扣於不同鞋款上。不少歐美及韓國明星都是品牌粉絲，包括Julia Roberts、Selena Gomez、Alexa Chung及朴敏英等。

選址朗豪坊開專門店 VIVAIA今年1月曾於銅鑼灣Hysan開設快閃店，開業當天引來眾人排隊等待進店的墟冚場面，令品牌決定在朗豪坊開專門店。開幕當日請來藝人岑麗香示範最受歡迎的Margot Mary Jane，這款鞋採用方頭設計，備有彈性可調帶，可調整以適合不同腳弓尺寸。鞋面由塑料線材編織而成，帶有弓形支撐的植物鞋墊，外底配有防滑橡膠，可用洗機清洗，非常耐用，這款鞋亦備有多款設計及顏色，時尚感十足。

專門店推薦鞋款