甚麼是New Balance的灰？IU率先演繹Grey Day 2022系列

於Facebook上有一個群組名為NB有毒，是聚集了一眾New Balance死忠分享個人珍藏的New Balance波鞋，group友多數有多對NB波鞋，儲齊990v1到v5的死忠老是常出現。在這個FB group中，不時會見到死忠打上：「有一種灰，叫做New Balance的灰。」到底NB灰何以會令多少粉絲瘋狂？

甚麼是 New Balance 的灰？

每個品牌都有自己的brand color，要數New Balance便肯定是灰色了。

在一眾New Balance死忠中，灰不只是一種顏色，亦是一種執著，由初代990至現在、由路跑跑鞋走至日常生活及平時出街休閒搭配，New Balance的灰漸漸成為了一種潮流指標。因此你可以見到元祖灰在New Balance是特別搶手，近期Teddy Santis親自設計的Made In USA，於香港亦首先推出元祖灰系列，於官網同樣賣斷市，一眾鞋癡於網上不停洗版。

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