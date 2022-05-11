甚麼是New Balance的灰？IU率先演繹Grey Day 2022系列

於Facebook上有一個群組名為NB有毒，是聚集了一眾New Balance死忠分享個人珍藏的New Balance波鞋，group友多數有多對NB波鞋，儲齊990v1到v5的死忠老是常出現。在這個FB group中，不時會見到死忠打上：「有一種灰，叫做New Balance的灰。」到底NB灰何以會令多少粉絲瘋狂？
甚麼是New Balance的灰？
每個品牌都有自己的brand color，要數New Balance便肯定是灰色了。
在一眾New Balance死忠中，灰不只是一種顏色，亦是一種執著，由初代990至現在、由路跑跑鞋走至日常生活及平時出街休閒搭配，New Balance的灰漸漸成為了一種潮流指標。因此你可以見到元祖灰在New Balance是特別搶手，近期Teddy Santis親自設計的Made In USA，於香港亦首先推出元祖灰系列，於官網同樣賣斷市，一眾鞋癡於網上不停洗版。
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Grey Day代表甚麼？
不止粉絲瘋狂，連New Balance亦深明灰色的意義，每年都會力推Grey Day，今年便定於5月14日，以灰色主題結合環保與綠色理念的XC-72、327 及 57/40三款新作，全新釋灰色美學。
向來灰色都是New Balance的設計核心，官方更指出「灰色代表 balance，灰色是中性的，灰色更帶來平靜」，今次Grey Day 2022更找來韓國國民女友IU李知恩演繹Grey Day Pack及Essentials Pure Balance服裝系列。其中NB Pure Balance 服裝系列更承接 Grey Day 主題注入滿滿環保元素，生產時採用創新的染色方法，耗水量遠比傳統染色少，同時採用更大比例的再生聚酯纖維，完美融和時尚型格與環保理念。
▼即睇XC-72、327 及 57/40三款新作▼