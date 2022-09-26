甜品控必去｜泰國過江龍甜品店After You 太古坊開Pop-Up 推限定口味牛角窩夫

泰國甜品店After You Dessert Café年初於銅鑼灣開設首間海外分店後，最近再下一城，進駐鰂魚涌太古坊糖廠街市集開設餐車Pop-Up店，更首度推出限定口味的牛角窩Croffle。餐車同時供應蜜糖吐司、咖啡及泰式特飲，亦備有自家品牌零售美食產品，讓大家把泰國滋味帶回家。

全新牛角窩夫 市集有限定口味 After You首次在港推出人氣甜品牛角窩夫Croffle ，並於糖廠街市集帶來3款口味，包括車打芝士牛角窩夫伴蜜糖、牛油焦糖脆餅牛角窩夫及朱古力榛子牛角窩夫。由泰國空運到港的牛角包，由泰國After You總公司自家製作，富香濃牛油味，即點即焗，酥香鬆脆。車打芝士口味更是糖廠街市集限定，窩夫表面灑上車打芝士碎，伴以自家出品Shibuya蜂蜜糖漿，鹹甜有致。銅鑼灣店亦同步推出牛角窩夫，供應不同口味，包括原味牛角窩夫伴鮮忌廉、士多啤梨忌廉牛角窩夫。

除了牛角包窩夫外，客人亦可於Pop-Up店品嚐到招牌蜜糖吐司，包括原味蜜糖吐司，以及新出的牛油焦糖脆餅吐司及芒果糯米飯吐司，均是打卡甜品。 品嚐美味甜品時，可配搭香濃精品咖啡，挑選來自澳洲悉尼的知名咖啡品牌Pablo & Rusty’s所烘焙的咖啡豆，中度烘焙，帶微微果酸的風味。另有多款泰式特飲，包括泰式奶茶及泰式蜜糖檸檬茶。多款自家出品產品如皇牌班戟粉、鹹蛋黃脆粒、蜂蜜糖漿、曲奇等，均於市集有售，讓客人延續泰國滋味。