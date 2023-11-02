甜品速遞｜置地文華推岀4款流心巴斯克蛋糕：只$58即可嘗星級滋味！神秘口味將於12月登場

備受矚目的LMO Freshly Baked快閃店以全新蛋糕系列載譽歸來！位於置地廣場內的LMO Freshly Baked快閃店將於 2023年11月1日至12月31日期間呈獻由香港置地文華東方酒店廚藝總監 Richard Ekkebus 與行政糕餅主廚 Carles Codina攜手研發的西班牙經典巴斯克焦香芝士蛋糕系列，多款創新口味迎接節慶的來臨。

全新上任的西班牙行政糕餅主廚創作之路 全新上任主廚Carles曾效力於多間國際頂級酒店與米芝蓮星級餐廳，包括西班牙榮獲多年米芝蓮三星餐廳評譽Carme Ruscalla、法國巴黎米芝蓮三星餐廳Le Cinq等，以及巴黎、巴塞隆納和加勒比海卡努安島的文華東方酒店。憑藉多年豐厚經驗、專注的熱情與好奇心，Carles的創作往往真誠地體現出精緻美感與別出心裁的優雅。隨著快閃店的回歸，主廚Richard及Carles重新詮釋巴斯克焦香芝士蛋糕的故事，與眾分享源自西班牙拉維納（La Vina）的經典甜點。

難以抗拒的誘惑 經過數月研發，4款特色口味將於11月於LMO Freshly Baked推出，隨後更有神秘口味於12月相繼推出。「原味巴斯克焦香芝士蛋糕」以簡單原味呈現出芝士最真實鹹香與滋味；「雙重雲呢拿巴斯克焦香芝士蛋糕」則挑選馬達加斯加的雲呢拿籽製作，其獨特的雲呢拿甜香與細膩更是甜品愛好者的不二之選。香濃的「抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕」選用有機抹茶製作，微甘輕澀的茶韻配搭焦香芝士；另有「日本南瓜巴斯克焦香芝士蛋糕」，香甜的日本南瓜蓉配上充滿鹹香的忌廉芝士，讓人一試難忘。

4款Toppings可自由選配！ 全新推出的巴斯克焦香芝士蛋糕系列由主廚Carles與團隊每日新鮮製作，選用本地有機龍眼蜂蜜作天然調味，取代精製糖展現優質食材的純粹風味。主廚Carles更創作出四款自家製果醬及抹醬，讓蛋糕完美昇華至另一層次。當中包括「雜莓果醬」、「日本蜜柑果醬」、「75% Conspiracy 有機朱古力醬」及綿密細滑的「雲呢拿忌廉」。 雜莓果醬 港幣120元/125毫升

港幣200元/225毫升 蜜柑果醬 港幣55元/125毫升

港幣90元/225毫升 75% Conspiracy有機朱古力醬 港幣60元/125毫升

港幣110元/125毫升 雲呢拿忌廉 港幣30元/125毫升

港幣50元/225毫升