甜品食譜｜牛軋糖夾心餅/雜莓千層撻/朱古力撻易整又適合打卡

拍照打卡逐漸成為人們日常生活中的習慣，而一般的甜品已經不能滿足鏡頭的需要，因此需要作出一些改變。以下就教大家製作牛軋糖夾心餅/雜莓千層撻/朱古力撻等5款簡易甜品，每款都適合打卡拍照使用，而且做法簡單，味道亦出色，只需簡單步驟便可以搖身一變成為打卡用甜品！

簡易甜品食譜｜熊仔牛軋糖夾心餅

不少人都喜歡野餐，野餐的時候準備一些可愛亮眼的食品就最為搶眼！而熊仔牛軋糖夾心餅的外表可愛，無論帶去野餐，或是作為下午茶、午間小食等都是不錯的選擇。最重要的是製作方法亦不困難，更可和小朋友一起製作，共享親子樂！

熊仔牛軋糖夾心餅材料

牛油55g／棉花糖150g／奶粉55g／圓形小餅乾 適量／白&黑朱古力 適量

熊仔牛軋糖夾心餅做法