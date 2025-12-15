甜品食譜｜牛軋糖夾心餅/雜莓千層撻/朱古力撻易整又適合打卡

拍照打卡逐漸成為人們日常生活中的習慣，而一般的甜品已經不能滿足鏡頭的需要，因此需要作出一些改變。以下就教大家製作牛軋糖夾心餅/雜莓千層撻/朱古力撻等5款簡易甜品，每款都適合打卡拍照使用，而且做法簡單，味道亦出色，只需簡單步驟便可以搖身一變成為打卡用甜品！
簡易甜品食譜｜熊仔牛軋糖夾心餅
不少人都喜歡野餐，野餐的時候準備一些可愛亮眼的食品就最為搶眼！而熊仔牛軋糖夾心餅的外表可愛，無論帶去野餐，或是作為下午茶、午間小食等都是不錯的選擇。最重要的是製作方法亦不困難，更可和小朋友一起製作，共享親子樂！
熊仔牛軋糖夾心餅材料
- 牛油55g／棉花糖150g／奶粉55g／圓形小餅乾 適量／白&黑朱古力 適量
熊仔牛軋糖夾心餅做法
- 易潔鑊中放入牛油，以小火攪拌至融化。
- 在牛油中倒入棉花糖，翻拌融化後熄火。
- 倒入奶粉攪拌均勻，再倒在牛油紙上。
- 取適量混合物搓成小球狀，夾在兩塊小餅乾中間輕輕按壓，然後重複步驟。
- 白朱古力和黑朱古力分別隔水融化，然後用牙籤等工具在餅乾畫上表情即可。
簡易甜品食譜｜簡易水果拿破崙
拿破崙蛋糕一直都被認為是製作方法較為繁複的甜品，但其實簡單利用手抓餅的餅皮便可以製作簡易版的拿破崙。整個製作過程只需20分鐘即可，用來作為簡單的下午茶甜品一流！
簡易水果拿破崙材料
- 手抓餅餅皮 2塊（不需提前解凍）／淡忌廉 80g／砂糖 5g／水果 適量
簡易水果拿破崙做法
- 手抓餅餅皮切掉圓邊，然後切成三等份的長方形，再放在焗盤上。
- 用牙籤或叉子在餅皮上插洞，焗爐以190度預熱後，放入餅皮焗13-15分鐘。
- 出爐後，將砂糖篩入淡忌廉後打發，再裝入擠花袋中。
- 將放涼後的餅皮擠上淡忌廉，再加入自己喜歡的水果粒，一層層疊起成三層的拿破崙即可。
簡易甜品食譜｜雜莓千層撻
除了利用手抓餅餅皮製作拿破崙外，其實還可以製作其他酥皮甜品，而千層撻便是另一款選擇。這款雜莓千層撻利用希臘乳酪代替淡忌廉，配上的士多啤梨和藍莓都屬不算太甜的水果，不愛甜食也可放心食用！
雜莓千層撻材料
- 手抓餅餅皮 2-4塊（不需提前解凍）／蛋黃 1隻／砂糖 少許
- 士多啤梨 適量／藍莓 適量／希臘乳酪 適量／糖粉 適量
雜莓千層撻做法
- ー塊餅皮上灑上砂糖，再蓋上另一塊餅皮。
- 餅皮切掉圓邊變成正方形，然後一分為四。
- 其中兩小塊用水瓶圓蓋印出鏤空圓形。
- 鏤空的餅皮疊到另一塊完整的餅皮上。
- 蛋黃打散後刷在餅皮表面，然後預熱好的焗爐，以200度焗20分鐘即可。
- 焗好後取出放涼，中間放上希臘乳酪和水果，最後灑上糖粉即可。
簡易甜品食譜｜迷你士多啤梨千層蛋糕
朋友生日贈送手作蛋糕的話，千層蛋糕便屬甜品新手也可製作到的蛋糕，只需要懂得攪拌食材和控制火候即可，而且沒有焗爐也可以做得到，最適合家中設備不足的人士製作！而迷你的千層蛋糕最適合兩個人食用，簡單的蛋糕已經可以看出滿滿的心意。
迷你士多啤梨千層蛋糕材料
- 低筋麵粉125g／牛奶250ml／淡忌廉 200g／砂糖 50g
- 雞蛋 2隻／牛油 25g／士多啤梨 適量
迷你士多啤梨千層蛋糕做法
- 在牛奶中加入雞蛋、砂糖和融化後的牛油，然後攪拌均勻。
- 將低筋麵粉篩入混合物中攪拌均勻。
- 士多啤梨洗淨後切細。
- 用大湯匙將麵糊倒入易潔平底鑊上，晃動直至鍋底均勻覆蓋一層薄薄的麵糊。
- 小火加熱至餅皮有較大氣泡鼓起後盛出，然後重複步驟，所有餅皮做好後放置一旁降溫。
- 將淡忌廉加入少量砂糖混合，打發至不易變形的狀態即可。
- 將大餅皮分成了小圓餅皮，1塊大餅皮約可分成3至4片小圓餅皮。
- 以一層餅皮、一層淡忌廉、一層士多啤梨的形式疊加至想吃的層數即可。
簡易甜品食譜｜熊仔朱古力撻
嫌一般朱古力撻太過平凡的話，其實只要加上可愛的裝飾便可以令其變得煥然一新，而熊仔朱古力撻其實只是加入熊仔餅乾的朱古力撻，但是整體效果卻特別合襯，特別適合用來打卡！
熊仔朱古力撻材料
- 牛油 55g／糖粉 25g／低筋麵粉 95g／蛋黃 1隻
- 白/黑朱克力 適量／熊仔餅乾 適量
熊仔朱古力撻做法
- 牛油室溫軟化後打發，然後篩入糖粉攪拌均勻。
- 加入蛋黃攪拌，再篩入低筋麵粉以翻拌的方式翻拌均勻。
- 將攪拌好的麵團用保鮮膜包好放入雪櫃冷藏1小時。
- 取出後分成約30g一份，再放在蛋撻模具上。
- 在模具上按壓好後，用叉子在底部插洞。
- 焗爐以180度預熱後，放入撻皮焗10-15分鐘。
- 朱古力隔水融化，擠在焗好的撻皮上，再插入熊仔餅乾即可。