甜茶來了 Timothée Chalamet亞洲首尊蠟像抵港 套票包山頂纜車 凌霄閣入場

Timothée Chalamet(甜茶)，年輕靚仔好演技，你有否被其風釆迷倒？香港杜莎夫人蠟像館近日增添亞洲首尊Timothée Chalamet蠟像給影迷和遊客一個驚喜！甜茶憑藉在多部荷李活電影中出色表現和標誌性氣質，迅速成為全球影迷心中的男神代表。除了精湛的演技，他那大膽創新的時尚風格更是讓他成為國際奢侈品牌的寵兒。

這次甜茶蠟像身穿亮眼淡紫色西裝，搭配白色皮製短靴，並佩戴精緻的銀色頸鏈、金銀色方形戒指及珠型手鏈，展現其紳士優雅氣質，與時尚前衛兼備的一面。蠟像的深邃五官和唯美捲髮造型，設計栩栩如生，彷彿讓人置身於與真人相遇的夢幻氛圍。