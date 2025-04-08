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生活
2025-04-08 11:00:00

甜茶來了 Timothée Chalamet亞洲首尊蠟像抵港 套票包山頂纜車 凌霄閣入場

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想與Timothée Chalamet一起創造甜蜜回憶，別在猶豫，快到蠟像館。

想與Timothée Chalamet一起創造甜蜜回憶，別在猶豫，快到蠟像館。

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Timothée Chalamet(甜茶)，年輕靚仔好演技，你有否被其風釆迷倒？香港杜莎夫人蠟像館近日增添亞洲首尊Timothée Chalamet蠟像給影迷和遊客一個驚喜！甜茶憑藉在多部荷李活電影中出色表現和標誌性氣質，迅速成為全球影迷心中的男神代表。除了精湛的演技，他那大膽創新的時尚風格更是讓他成為國際奢侈品牌的寵兒。

 

這次甜茶蠟像身穿亮眼淡紫色西裝，搭配白色皮製短靴，並佩戴精緻的銀色頸鏈、金銀色方形戒指及珠型手鏈，展現其紳士優雅氣質，與時尚前衛兼備的一面。蠟像的深邃五官和唯美捲髮造型，設計栩栩如生，彷彿讓人置身於與真人相遇的夢幻氛圍。

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甜茶蠟像五官深邃，加上唯美捲髮造型設計栩栩如生，讓影迷仿佛置身於與真人相遇的夢幻氛圍。 想與Timothée Chalamet一起創造甜蜜回憶，別在猶豫，快到蠟像館。 套票包山頂纜車來回票。 三合一套票，可盡入凌霄閣摩天台，維港美景盡入眼簾。

影迷們將有機會近距離欣賞甜茶迷人風姿，並與這位國際級男神蠟像合照留念，沉浸在他與眾不同的時尚魅力之中。而香港杜莎夫人蠟像館還收藏有Robert Pattinson、張國榮、梅艷芳、李小龍及Lady Gaga等名人紅星的蠟像，想要成為社交媒體上的人氣王，這可是一次不可錯過的打卡機會。

而香港杜莎夫人蠟像館與山頂纜車攜手推出早晨套票，讓遊客能以$310優惠價，購買包含杜莎夫人蠟像館門票，以及山頂纜車來回票二合一套票；或以$360三合一套票，額外包含凌霄閣摩天台門票，讓你與喜愛名人巨星近距離互動，開啟難忘早晨體驗。

 

 

香港杜莎夫人蠟像館詳情：

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

查詢：https://www.madametussauds.com/hong-kong

香港杜莎夫人蠟像館還有Lady Gaga等名人紅星的蠟像。 畢彼特蠟像亦身在香港杜莎夫人蠟像館。

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