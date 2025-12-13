甜蜜烘焙派对 与迪斯尼经典人物一同炮制节庆美味

节庆当然离不开美食，若能与迪斯尼经典人物Chip ‘n’ Dale一同烘焙美食就定会更添滋味！由即日起至2026年1月4日，上水广场及将军澳PopWalk天晋汇连手打造圣诞限定【Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派对】，带来2大主题场景及互动体验，让大家走进香气四溢的烘焙世界！ 必到打卡位包括「甜蜜烘焙雪屋」及「圣诞の森烘焙屋」，与钢牙与大鼻一同探索森林面包屋，拍下冬日梦幻美照！粉丝更可参加【圣诞烘焙工房】互动体验，亲手制作角色面包礼物，写下祝福，传递节庆心意！场内同时设有钢牙与大鼻主题期间限定店，独家推出逾50款烘焙主题精品及圣诞甜点，与Chip ‘n’ Dale共度甜蜜圣诞！ 地点：上水广场L2中庭、PopWalk天晋汇1期及2期中庭、3期户外及Ocean PopWalk地下中庭及户外彩虹长廊 日期：即日起至2026年1月4日 震撼级 10 米高巨型星光圣诞树！ 星级歌手惊喜登场

想打卡最震撼最吸睛圣诞树？就立即到港岛南THE SOUTHSIDE吧！由即日起至2026年1月4日，THE SOUTHSIDE化身光影圣诞国度，呈献10米高巨型星光圣诞树，缀满近6,000颗璀璨装饰，金光闪烁，树底更设7大华丽打卡位及互动水晶球，来沉浸于梦幻光影之中！ 户外广场同样惊喜不断，8米高光影圣诞树结合LED动画，每晚定时上演「圣诞光影盛会」，灯光与音乐交织，营造醉人氛围；周末更有长达3分钟的浪漫飘雪汇演，更有星级歌手王菀之及叶巧琳登上华丽舞台，与大家共度音乐盛宴。快来THE SOUTHSIDE，捕捉最闪亮的圣诞时刻！ 地点：THE SOUTHSIDE LG中庭及LG露天广场 日期：即日起至2026年1月4日 香港最浪漫街道 光影嘉年华打造欧洲圣诞奇境

说到香港圣诞灯饰之最，就一定有利东街的一席之地，由即日起至2026年1月1日，利东街化身欧洲圣诞奇境，用超过两万颗LED灯打造8米高幻彩圣诞树、悬浮摩天轮及梦幻热气球，配合每晚上演的 「Luminous Symphony」灯光音乐汇演，让大家沉浸于光影交织的浪漫国度！ 12月更有「Let It Snow!」飘雪汇演及圣诞老人村角色快闪派对，将有雪人、小精灵与姜饼人惊喜现身，点燃节日欢乐！此外，北欧圣诞市集及慈善Pop-up限定登场，汇聚手作工艺、文化精品及工作坊，一定能拣选到最窝心圣诞礼物。今个圣诞，约定挚爱亲朋，一同漫游利东街，感受光影、音乐与飘雪交织的奇幻时刻！ 地点：利东街 日期：即日起至2026年1月1日 红爆糖果嘉年华！ 糖果小精灵萌爆登场

又来到大饮大食的日子了！除了尽享美食及购物乐趣，更要消费得精明！即日起至2026年1月11日，领展旗下20大商场化身糖果嘉年华，以耀眼红色搭配错视艺术，打造多个趣味打卡位，并呈献美国经典糖果品牌Jelly Belly圣诞场景，让大家拍出最「红」爆圣诞美照！ 活动期间，领展首次联乘Visa信用卡推出 「红爆圣诞签账赏」，累积消费满HK$2,800即享高达4.5%现金回赠，更可参加大抽奖，赢取总值近10万元商场现金券！快到领展商场，与Jelly Belly一起绽放「红爆圣诞」魅力！ 地点：领展旗下20大商场 日期：即日起至2026年1月11日 乘木马转入浪漫欧式圣诞 与甜宠创冬日回忆

不想在佳节旺季挤入主题乐园，又心痒痒想玩机动游戏？由即日起至2026年1月4日，西沙GO PARK化身欧陆风情圣诞乐园，重磅呈献全港首个商场户外机动5.9米阔「炫梦旋转木马」，坐上闪亮木马，360度欣赏马鞍山美景，感受童话般的浪漫氛围！ 场内更有5米高圣诞树、户外光影长廊及「星光童画马」打卡位可拍下超唯美照片！毛孩专属 「冬日萌宠滑冰派对」 同步登场，打造宠物友善圣诞体验，与爱宠共享异国节日气氛！ 地点：西沙GO PARK地面中央广场 日期：即日起至2026年1月4日 甜蜜升级 一众好友与大家欢渡佳节

糖分超标注意！今个冬日绝不孤单，由即日起至2026年1月18日，LINE FRIENDS minini化身糖果精灵，萌爆降临Mikiki及卓尔广场，打造梦幻糖果乐园！ Mikiki必影6米高「甜心星愿糖果树」，以及7大打卡位，包括「梦幻糖果屋」、「旋转甜心木马」及宠物友善的「毛孩糖果沙发」！现场更有趣味游戏如「甜心夹夹机」及「糖果过三关挑战」，赢取限定甜礼！卓尔广场同步呈献三大糖果奇境及「糖果射击乐」互动游戏，甜蜜氛围满分！ Mikiki更设有限定商店，发售超过100款精品！同时有亲子及宠物工作坊，The Point会员凭消费即可参加，并换领冬日特别版礼品。快来投入LINE FRIENDS minini的糖果世界！ 地点：Mikiki 地下中庭A区、卓尔广场地下中庭 日期：即日起至2026年1月18日 「吐司」攻陷？！ 既是食物亦是朋友的萌爆角色

想渡过意想不到的圣诞，走入铜锣湾就能体验个个转角都有惊喜！由即日起至12月31日，韩国人气文创品牌Brunch Brother攻陷香港铜锣湾，联乘Fashion Walk打造6大疗愈打卡场景，将铜锣湾化身暖心冬日嘉年华！ 在百德新街的「吐司传心思」街头Busking派对，在食街则有「好Chill Duck」草地酒吧，以及宠物友善松饼店，让大家与毛孩共享甜蜜时光！场内更设 PhoToast Box自拍亭留下回忆。hello会员消费满额可换领Brunch Brother主题精品，更有联乘人气餐厅推出限定美食及杯垫，打卡美食两不误！快来Fashion Walk，与Brunch Brother一起「吐司」圣诞！ 地点：铜锣湾 fashion walk、食街 日期：即日起至2025年12月31日