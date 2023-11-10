生力啤酒75週年 11月18免費請市民搭九巴6號 同步推限定禮品+主題巴士

今年適逢生力啤酒香港75週年，生力啤酒特別聯乘香港著名塗鴉藝術家Uncle852，以「真正朋友」為題，設計品牌主題巴士及推出一系列限定禮品；更於 11 月 18 日舉辦九巴 6 號線「免費乘車日」，與眾同樂，歡渡週年慶典。

11月18日免費乘搭九巴6號線

為了答謝市民多年來的支持，生力啤酒於 11 月 18 日舉行免費乘車日，邀請全港市民於當日免費乘搭九巴 6 號線。一眾市民不但可以飽覽彌敦道沿路風景，更有機會登上主題巴士、欣賞Uncle852 為生力啤酒特別設計的 75 週年限定創作。在尖沙咀九巴巴士總站附近，生力啤酒還會安排免費派啤酒活動、與民同歡。

主題巴士與本地人氣塗鴉藝術家Uncle852合作，以他設計的「真正朋友」四字為主體，周邊則是為人熟悉的香港地標，如尖沙咀鐘樓、太空館、山頂凌霄閣等，象徵生力啤酒作為「真正朋友」，陪伴香港人同行多年。