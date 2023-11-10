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生活
2023-11-10 12:30:00

生力啤酒75週年 11月18免費請市民搭九巴6號 同步推限定禮品+主題巴士

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生力啤酒75週年 11月18免費請市民搭九巴6號 同步推限定禮品+主題巴士

生力啤酒75週年 11月18免費請市民搭九巴6號 同步推限定禮品+主題巴士

今年適逢生力啤酒香港75週年，生力啤酒特別聯乘香港著名塗鴉藝術家Uncle852，以「真正朋友」為題，設計品牌主題巴士及推出一系列限定禮品；更於 11 18 日舉辦九巴 6 號線「免費乘車日」，與眾同樂，歡渡週年慶典。

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1118日免費乘搭九巴6號線　

為了答謝市民多年來的支持，生力啤酒於 11 18 日舉行免費乘車日，邀請全港市民於當日免費乘搭九巴 6 號線。一眾市民不但可以飽覽彌敦道沿路風景，更有機會登上主題巴士、欣賞Uncle852 為生力啤酒特別設計的 75 週年限定創作。在尖沙咀九巴巴士總站附近，生力啤酒還會安排免費派啤酒活動、與民同歡。

主題巴士與本地人氣塗鴉藝術家Uncle852合作，以他設計的「真正朋友」四字為主體，周邊則是為人熟悉的香港地標，如尖沙咀鐘樓、太空館、山頂凌霄閣等，象徵生力啤酒作為「真正朋友」，陪伴香港人同行多年。

生力啤酒11月18日免費請市民搭九巴6號。 生力啤酒11月18日免費請市民搭九巴6號。 生力啤酒主題巴士 生力啤酒主題巴士 生力啤酒主題巴士 生力啤酒主題巴士 生力啤酒主題巴士

「真正朋友」主題限定旅行禮品

為響應是次週年慶典，生力啤酒推出了一系列「真正朋友」限定禮品，實用之餘亦極具紀念價值，包括生力摺疊式旅行袋、生力旅行轉插及生力41保冷杯。同樣由Uncle852親自操刀設計， 由即日起只需要消費滿指定金額，即可於7-Eleven便利店、OK 便利店及各大超級市場換領限定禮品。數量有限，換完即止。

生力旅行轉插 生力摺疊式旅行袋 生力4合1保冷杯 指定生力啤酒12罐裝
 

7-Eleven 便利店

OK 便利店

各大超級市場

推廣期

11 8 – 11 21

11 16 – 11 29

12月初起

詳情

購買任何生力啤酒滿
港幣 $35 或以上

（以單一收據計算）

購買任何生力啤酒滿
港幣 $35 或以上

（以單一收據計算）

購買指定生力啤酒12罐裝

免費送

生力摺疊式旅行袋乙個

生力旅行轉插乙個

生力41保冷杯乙個
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