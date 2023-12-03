生力清啤聯乘日本人氣設計師坂内拓 推出陶瓷啤酒杯／吸水雨傘袋／手提帆布袋 

臨近年末，當然不少得與摯友相約出遊，感受濃厚的節日氣氛！生力清啤向來熱衷與不同插畫師合作，於今個冬季更首度與日本人氣設計師坂内拓（Taku Bannai）聯乘推出三款以「Feel Light Feel Good」為主題的限定出遊禮品。坂内拓擅長透過抒情視角捕捉日常風景，以及使用柔和的色調、簡潔的色塊拼貼出文青風格的插畫，讓大家享受生力清啤帶來的微醺感同時，也感受輕鬆慢活的生活態度！

採用輕盈配方的生力清啤，其低熱量、不脹肚的特質，是喜歡輕酌淺嘗又關注健康的人士和女士的首選，早已成為朋友聚會中不可缺少的至LIGHT之選。適逢秋冬季節滿足一眾喜歡戶外活動的朋友，生力清啤用上「出遊」為插畫主題，以藍天白雲為背景，抽繪出都市人踩著滑板、自由穿梭在郊外時所見到的風景，喜歡閒時或工作後來一杯冰凍啤酒的你，則不容錯過「生力清啤陶瓷啤酒杯」，欣賞柔和而簡約的插畫，享受輕盈微醺的美好時光。

「生力清啤吸水雨傘袋」呈現出主人與寵物在郊外相處的美好時光。雨傘袋尺寸適用於小型至中型短傘，且特別採用有助速乾的吸水毛絨物料，放在袋中亦不怕雨傘弄濕其他物品，從此出遊不再受天氣限制！無論在晴天或雨天，也能好好享受與好友、摯愛、家人們把酒談心的美好時光。

假期出遊必備的「生力清啤手提帆布袋」，採用棉質布料，堅韌耐用，且容量充足，外出時可輕鬆攜帶各種物品。設計亦用上同色調圖案，描繪出與好友結伴出遊時的玩樂氣氛。趁著年末節日，不妨用帆布袋帶上幾罐冰涼的生力清啤，與身邊摯愛來一場隨時起行的户外探險之旅！