生日派對場地推介｜MiraSpa派對套餐優惠 小朋友美甲+手部按摩/閨密二人同行$1,400

榮獲「World Spa Awards 2023香港最佳酒店水療」的MiraSpa，18,000平方呎的空間設有兩間雙人VIP水療間，不單適合情侶浪漫活動，又或者與好友同行減壓，更有私人美甲室，可舉辦小朋友小型宴會。賓客可於美甲室寬敞的空間打造生日派對，更有水療呵護、美甲護理、精緻兒童派對美點及蛋糕，至繽紛場地佈置，讓小朋友及大人歡度一年一度的重要時刻。

MiraSpa 派對套餐優惠｜生日美甲派對套餐 (2 小時 )

套餐包括2小時私人美甲室空間，並設有55個氣球、「生日快樂」字樣氣球及各款夢幻主題佈置。小朋友可以選擇手部或足部的美甲護理，MiraSpa選用安全無毒的可撕式兒童指甲油，並提供輕柔的手部按摩。此外，派對期間場地內同時提供兒童水療浴袍、派對美食、果汁、閃耀粉紅檸檬汽水和生日蛋糕。每位小朋友可獲贈一份精緻糖果及Miss Nella兒童安全指甲油的禮品包，而生日小主角更可獲贈一份特別禮物。定價為$7,880起(淨價)，可供6位年齡介乎5至13歲的小孩享用。額外小客人另加每位$980(淨價)。