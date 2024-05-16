生日派對場地推介｜MiraSpa派對套餐優惠 小朋友美甲+手部按摩/閨密二人同行$1,400

榮獲「World Spa Awards 2023香港最佳酒店水療」的MiraSpa，18,000平方呎的空間設有兩間雙人VIP水療間，不單適合情侶浪漫活動，又或者與好友同行減壓，更有私人美甲室，可舉辦小朋友小型宴會。賓客可於美甲室寬敞的空間打造生日派對，更有水療呵護、美甲護理、精緻兒童派對美點及蛋糕，至繽紛場地佈置，讓小朋友及大人歡度一年一度的重要時刻。
MiraSpa派對套餐優惠｜生日美甲派對套餐(2小時)
套餐包括2小時私人美甲室空間，並設有55個氣球、「生日快樂」字樣氣球及各款夢幻主題佈置。小朋友可以選擇手部或足部的美甲護理，MiraSpa選用安全無毒的可撕式兒童指甲油，並提供輕柔的手部按摩。此外，派對期間場地內同時提供兒童水療浴袍、派對美食、果汁、閃耀粉紅檸檬汽水和生日蛋糕。每位小朋友可獲贈一份精緻糖果及Miss Nella兒童安全指甲油的禮品包，而生日小主角更可獲贈一份特別禮物。定價為$7,880起(淨價)，可供6位年齡介乎5至13歲的小孩享用。額外小客人另加每位$980(淨價)。
MiraSpa小朋友生日派對套餐優惠｜尊貴生日美甲派對套餐(3小時)
另外，MiraSpa亦提供3小時的私人美甲室空間，並以70個氣球、「生日快樂」字樣氣球和10個鋁膜氦氣氣球，為各款主題進行尊貴汽球布置。小朋友可享受手部及足部的美甲護理，並提供輕柔按摩。派對用品包括派對帽、派對趣味造型眼鏡和哨子，生日小主角更可獲得皇冠、權杖和派對飾帶。此外，水療中心內同時提供藍牙揚聲器和四款益智桌上遊戲使用，讓派對氣氛更熾熱。大小朋友更可在星級泳池盡情遊玩，打造難忘的生日慶典。定價為$12,888起(淨價)，可供6位年齡介乎5至13歲的小孩享用。額外小客人另加每位$1,280(淨價)。
以上派對套餐推廣期至2024年12月31日，敬請提前7日預訂。凡於周一至四期間(公眾假期除外)舉辦派對，更可享有9折優惠。
MiraSpa生日派對套餐優惠｜炫美寵愛生日禮遇
MiraSpa亦有「30分鐘全身磨砂護理」及「60分鐘甜夢旅程按摩」；療程當日更可享用健身設備、細味COCO迷你生日蛋糕，並獲贈$300的現金禮劵。寵縱自己或為摯友締造珍貴生日禮遇，只需$1,400起。
MiraSpa的炫美寵愛生日禮遇
．30分鐘全身磨砂護理
．60分鐘甜夢旅程按摩
．生日之星專享COCO迷你生日蛋糕
．專享特色果露乙杯
．享用無邊際泳池1小時（僅於療程當日享用）
．享用健身中心（僅於療程當日享用）
．享用按摩池及漂浮水床等溫熱水療設施（僅於療程當日享用）
．MiraSpa港幣300元現金禮劵於下次惠顧使用
星期一至五：每位$1,400；兩位$2,700
星期六、日及公眾假期：每位$1,500；兩位$2,900
以上價目另收加一服務費；請提前預訂。
MiraSpa生日派對套餐優惠｜夢幻櫻花清酒情侶水療
MiraSpa亦推出「夢幻櫻花清酒情侶水療」體驗，於MiraSpa的私人水療套房享受2.5小時的舒泰護理療程，包括按摩浴缸及蒸氣浴，從內到外呵護身心。療程先以香醇芳郁的「清酒浸浴」開始，再配合「90分鐘療癒櫻花香薰按摩」，讓大家漸漸進入放鬆狀態，然後享用清酒、櫻花慕絲蛋糕及香醇回甘的抹茶。賓客更可於療程當日無限享用水療設施，包括漂浮水床、無邊際泳池及健身中心。推廣期至2024年6月30日，價目另收加一服務費；請提前預訂。
星期一至五：$3,580（兩位用；原價為$4,600）
星期六、日及公眾假期：$3,680（兩位用；原價為$4,700）