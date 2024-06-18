生日蛋糕2024｜半島精品店蛋糕推介！香芒斑蘭椰子蛋糕／朱古力紅桑子蛋糕

下半年開始多節慶，少不免會想選擇個好吃的蛋糕和親朋好友慶祝一番。誠意推介半島精品店推出的的一系列蛋糕，當中選用時令水果、新鮮的香緹忌廉及優質朱古力巧手炮製，讓人一試難忘！不論是大夥兒慶祝，或是特別紀念日子／生日，都值得預訂一個好好享受甜蜜時刻。

從簡單的快樂滋味和個人成就，到難忘的人生里程碑，以半島精湛的糕餅團隊匠心製作的蛋糕，慶祝每個值得回味的幸福時刻。每款精心製作的蛋糕，均完美展現無與倫比的豐富味道及造型設計，為各種不同場合帶來絕妙的感官盛宴，將平凡瞬間幻化成非凡體驗。選用時令水果、新鮮的香緹忌廉及優質朱古力巧手炮製，半島精品店的蛋糕系列呈獻獨一無二、宛如藝術的手作工藝，讓人細嚐過後全然沉醉，彷彿置身細膩優雅的甜蜜擁抱中。

香芒斑蘭椰子蛋糕 半島向熱帶異國風味致敬之作，熱帶芒果醬與椰子慕絲，加添陣陣斑蘭芳香的忌廉餡與軟蛋糕。嚐一口香甜，感受猶如親歷椰林樹影的熱帶風情。 蛋糕尺寸：

迷你版 $90

直徑14厘米, 500克 (4-6人) $468

直徑17厘米, 900克 (8-12人) $828

直徑23厘米, 1,440克 (14-16人) $1,348