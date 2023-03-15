生日飯餐廳2023〡15間特色慶祝生日餐廳推介！免費蛋糕/生日甜品/免費即影即有及現金券

生日飯餐廳2023去邊間最好？當男朋友或者女朋友生日，相信最煩惱就是要找一間既有情調又要食物款式豐富，不過生日最重要就是要有驚喜！Yahoo Food精選推介城中15間生日餐廳，全部均有生日驚喜送給壽星仔/女，送生日蛋糕、即影即有、自製人名菜單，甚至更有店員為壽星仔/女唱生日歌，驚唔驚喜？開唔開心？睇定餐廳推介就馬上為另一半做準備提早預訂生日飯餐廳！ 1.港麗酒店：餐廳8折優惠！免費送生日蛋糕及香檳乙杯 生日最重要就是儀式感，去酒店慶祝最適合不過！只要申請下載Sino Club應用程式免費成為會員，於港麗酒店指定餐廳（金葉庭、意寧谷、樂聚廊、咖啡園）即可享有生日優惠。可以享有食品及飲品8折優惠，免費獲贈生日蛋糕、每人獲贈香檳雞尾酒乙杯（適用於2-3位惠顧）或精選美酒一瓶（適用於4位或以上），超抵！ 港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場（地圖按此）

3.和緣：Edan MV取景日式餐廳！免費送上個人畫像繪畫 主打日式割烹料理的和緣，坐擁絕美海景，更曾吸引Edan早前曾來拍攝《一表人材》MV，主打的套餐包羅前菜、刺身、碗物、強肴、天婦羅、料理、食事及甜品，全部均結合中、日高級矜貴食材，盡顯心思。只要在預訂時（需提前2日預訂）注明慶祝生日並提供個人相片，就可將個人畫像及名字免費畫在甜品碟上，為壽星仔/女送上無限祝福。 和緣 地址：上環干諾道西48號干諾中心29樓（地圖按此）

4.Cafe Deco Pizzeria：免費登記做會員！享75折優惠及免費生日甜品 Cafe Deco Group旗下有多間特色餐廳，一大班熱鬧慶祝，不如去Cafe Deco Pizzeriz，想食得最抵，只需於網上免費登記成為CDG Privilege會員，即可享有$200飲品消費額，每個餐廳品牌可享75折主餐牌優惠一次。生日惠顧（適用於生日月內及最多6位客人）可以免費獲贈生日甜品一份（款式視乎當日供應為準），超抵！ Cafe Deco Pizzeria 地址：尖沙咀柯士甸道西1號Elements圓方火區2樓2133號舖（地圖按此）

5.八歌仙：四人同行一人免費！免費送生日蛋糕及即影即有 主打日本和牛燒肉及Shabu Shabu的八歌仙，只要在生日月份（平日星期一至四）在八歌仙惠顧晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，即可享四人同行一人免費優惠，更可獲贈生日蛋糕乙件及即影即有一張。 八歌仙 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖（地圖按此）

6.嶼坊：生日之星自助餐優惠！四人同行一人免費 生日想食得豐富，自助餐是最佳選擇。位於香港東涌世茂喜來登酒店的嶼坊，設有多個開放式廚房，由名廚以時令優質食材即席烹調多國佳餚、烤肉、新鮮海鮮等，更有多款煙燻美饌包括煙燻波芙隆芝士、吞拿魚、鯖魚、牛肩胛等。鮮美海鮮包括大蝦、翡翠螺、大蜆、青口及加拿大蟹腳，晚餐時段更有生蠔供應。壽星更有生日優惠，每4位預訂，其中1位當月生日之星即可享用免費自助餐。 嶼坊 地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓（地圖按此）

7.蝦立方：壽星仔/女免費釣蝦3小時 位於新蒲崗的室內釣蝦場蝦立方，可以在4000呎的兩個蝦池內盡情釣蝦。可以即釣即燒即食，夠新鮮！喜歡吃蝦的壽星仔/女，只要二人同行，即可在生日前後3日享有免費釣蝦3小時生日優惠。 蝦立方 地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室（地圖按此）

8.Morton’s of Chicago：個人化餐牌/即影即有合照連相框/獨特檯面擺設 扒房是不少人揀生日飯餐廳的首選，當中位於香港喜來登酒店的Morton’s Chicago是熱門之選，愛其坐擁維港海景且富浪漫情調。當中餐廳有一樣細心的服務，只要在生日前提前預訂Special Occasion Menu ，可品嚐到最頂級的牛肉和最新鮮的海鮮。套餐以莫頓海鮮拼盤作序幕。接著可任選一款肉嫰多汁的經典牛扒，包括 24 安士上等腰肉牛扒或 22 安士帶骨肉眼牛扒，配上任何兩款引人垂涎的招牌配菜，包括烤珍寶蘆筍、忌廉菠菜、芝士松露炸薯條或薯，必定滋味無窮。說明是慶祝生日，預訂套餐可獲贈個人化餐牌、即影即有合照連相框，以及獨特的檯面擺設。安排夠細心，肯定令壽星仔/女留下深刻印象。 Morton’s of Chicago 地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓(地圖按此) 電話：2732 2343

9.Mr Steak Buffet a la minute：任食Buffet！任畫甜品碟配心太軟 主打Buffet的Mr Steak Buffeta la minute向來大受歡迎，Buffet自助餐主打多款時令海鮮、和牛壽喜燒及多款特色甜品等，選擇豐富。壽星可以在生日任食當然開心，但最開心一定是收到心太軟，因為可以在紙上寫上祝福句語，交由甜品師傅在碟上畫出圖案及祝福句語，極有心思！店員送上時，更會熄燈送上驚喜，相信壽星仔/女都會感到很開心！Buffet每個月都設有折扣優惠，只要網上預訂，就可享折扣優惠，非常抵食！ Mr Steak Buffet a la minute 地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓(地圖按此) 電話：2881 5757

10.Pirata：生日送即影即有及$100現金券 Pirata Group旗下有多間餐廳如Pirata、Pici、The Pizza Project、The Optimist、Tokyolima、Meats、Chaiwala、Honjo及TMK，供應不同的歐洲美食，菜式選擇甚多。當中的共通點就是只要是慶祝生日，店員會為客人免費送上即影即有的相片及附上寫上生日快樂的紙卡套，另外還會送$100現金券，可於下次晚餐或周末Brunch時使用。當中最驚喜就是店員還會親自唱生日歌為壽星仔/女慶祝，非常有心思的一間生日飯餐廳！ Pirata 地址：灣仔軒尼詩道239號29-30樓(地圖按此) 電話：2887 0270

11.Samsen：米芝蓮必比登美食推薦泰菜！全店總動員合唱生日歌 連續多年得到米芝蓮必比登美食推薦的Samsen，主打地道泰菜，當中泰式船麵是人氣名物，泰式和牛濃湯河選用澳洲和牛片。店內設計跟足泰國曼谷當地的裝潢，充滿泰式風情，每日都大排長龍，大受歡迎。食客可以自攜蛋糕到店內慶祝生日，雖然要收取每位$30的切餅費，但當捧蛋糕出來時，店內會播放Stevie Wonder的經典歌曲《Happy Birthday》，全店店員就會圍繞著壽星拍手大唱生日歌，大陣仗的場面將氣氛炒熱至最高點，相信必定給壽星一個難忘的生日飯！ Samsen 地址：灣仔石水渠街68號地下(地圖按此) 電話：2234 0001

12.秋田鐵板燒刺身專門店：即製卡通人物炒飯！免費送生日甜品 平時去食鐵板燒都是以傳統為主，烤煮海鮮及炒飯等。但作為生日飯餐廳推介，秋田鐵板燒刺身專門店就非常特別，可根據食客的要求以卡通人物來製成炒飯，甚考師傅的功夫，炒好後還會在鐵板上以蛋漿寫上生日快樂，另外生日壽星還可免費享用甜品。 秋田鐵板燒刺身專門店 地址：尖沙咀天文台圍8號1樓(地圖按此) 電話：2316 2727 地址：灣仔皇后大道東206號QRE Plaza 8樓(地圖按此) 電話：2788 0012

13.The Tiffany Blue Box Cafe：免費送迷你Blue Box Cake及Tiffany & Co.旗艦店導賞 不少女孩子都鍾情於Tiffany & Co.這個品牌，生日飯若然安排在旗下的Tiffany Blue Box Cafe定必更開心。以夢幻藍色玻璃設計，影相及打卡一流。只要生日前來惠顧即可享一份免費的迷你Blue Box Cake，食畢後還可前往Tiffany & co.旗艦店參加導賞，由專人介紹不同的珠寶及欣賞藝術品，相當特別。 The Tiffany Blue Box Cafe 地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖(地圖按此) 電話：2362 9828

14.Roganic：米芝蓮一星英國菜！送壽星名字餐牌及迷你小蛋糕 榮獲米芝蓮一星的Roganic，主打款式精緻的英國菜，賣相非常吸引。今年更得到香港唯一一間米芝蓮綠星的獎項。生日想食得好，品嚐一次Fine Dining是不錯的生日飯餐廳選擇。生日惠顧，可以獲贈印有壽星名字的及寫上Happy Birthday的餐牌，還有迷你小蛋糕，值得留念。 Roganic 地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG樓8號舖(地圖按此) 電話：2817 8383

15.Wooloomooloo Prime：高空欣賞維港海景！送即影即有生日卡 生日飯餐廳除了美食重要外，環境也是一大考慮因素。位於The One頂層的Wooloomooloo Prime就最適合不過，皆因餐廳坐擁無敵海景，可以欣賞日落及夜景的醉人景致，是慶祝生日的熱門之選。多款牛扒當中，以招牌的穀飼澳洲安格斯牛最出名，雖然沒有贈送甜品或生日蛋糕，但提前訂座，店員會在甜品上寫上生日快樂及插上蠟燭，並免費送上即影即有作留念。 Wooloomooloo Prime 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 21樓(地圖按此) 電話：2870 0087