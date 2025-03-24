生日／求婚／紀念日西餐廳推介｜Morton's of Chicago擁維港海景 雅谷餐廳打卡一流

不論生日、求婚、紀念日，不少人會選擇到食物質素、環境都理想的西餐廳。今次推介Morton's of Chicago、雅谷餐廳等四間高質西餐廳吧！
維港美景－Morton's of Chicago
Morton's of Chicago在1978年於美國芝加哥創立，現於全球擁有超過70多間分店。香港分店位於尖沙咀區，坐擁維港美景，交通方便。招牌菜為肉眼牛扒、海鮮拼盤、紐約芝士蛋糕，走美式路線，口味大眾化，滋味亦飽肚。除食物吸引，餐牌提供印字服務亦是賣點，只要在訂位時說明是慶祝節日，餐廳就會在餐牌上印上客人名字、「Happy Birthday」和「Happy Anniversary」等字句，儀式感十足！
Morton's of Chicago
地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓
電話：27322343
老牌法國菜－雅谷餐廳 Amigo
雅谷餐廳Amigo是本地的老牌高級法國菜餐廳，位於跑馬地，早於1967年便開業，多年來不少社會名流均是座上客，食物質素有保證，如羊架、煎鴨肝、疏乎厘都很受歡迎。裝潢是賣點，樓高兩層，地方寬敞，內有不少古董擺設，整體環境優雅，加上live band可以點歌，有氣氛有情調，非常推薦！
Amigo
地址：跑馬地黃泥涌道79A雅谷大廈地下
電話：25772202
意大利風情－Sabatini Ristorante Italiano
Sabatini Ristorante Italiano位於尖東，主打意大利菜，食物和室內設計都跟足羅馬總店，餐具、桌布、餐酒等均產自意大利，食材從意大利空運來港。招牌黑松露炒蛋香噴噴，口感滑溜；另外必點海鮮意粉，味道香濃。
Sabatini Ristorante Italiano
地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓
電話：27332000