生活冷知識｜告別過敏源！盤點6大易藏塵蟎家品+對應解決法

香港的春夏季特別潮濕，令塵蟎的滋生加劇，使不少人的過敏症狀越來越嚴重。以下就盤點6大易藏塵蟎的家品及對應解決法，讓大家可以在家中找到「幕後黑手」，告別過敏源！

易藏塵蟎家品｜布製梳化 布製梳化屬於難以清洗的地方，因此特別容易隱藏大量塵蟎，需要定期去除才可以殺滅過敏源。建議最好每半個月吸塵一次，特別是不容易清潔的死角位置，例如梳化靠背、扶手等。若有梳化套的話，則建議每半個月清洗一次，同樣有效殺滅塵蟎。

易藏塵蟎家品｜浴巾 由於浴巾屬於每日都會弄濕的家品，潮濕的空間特別容易養成塵蟎出現，因此需要多清潔更換才可以防止塵蟎生長。如果家中有露台的話，建議每日用完浴巾後都放在露台晾晒，利用陽光殺滅塵蟎。若無法通過暴曬晾曬毛巾，則建議每兩至三日必須清洗浴巾，以防塵蟎在浴巾滋生，再透過與身體的接觸導致敏感。

易藏塵蟎家品｜地氈 不少人都有在家中鋪地氈的習慣，但若果居住在鄰近海邊等潮濕地區的位置，建議最好不要使用地氈，以免因潮濕的環境令塵蟎倍增。如果一定要使用地氈，則應該每星期對地氈進行吸塵一次，同時亦須經常清理吸塵機。

易藏塵蟎家品｜枕頭 雖然通過更換枕頭套可以避免與枕頭直接接觸，但塵蟎仍然會藏於枕頭之中，建議定期使用高溫清洗或暴曬的方法來殺滅隱藏的塵蟎。

易藏塵蟎家品｜被子 被子較為厚實，因此無法將床單、被鋪等經常進行清洗，因而容易造成塵蟎滋生。建議可以趁着天氣好的時候定期在陽光下晾曬，通過暴曬的方式殺滅塵蟎。