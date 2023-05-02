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2023-05-02 16:30:00

生活冷知識｜告別過敏源！盤點6大易藏塵蟎家品+對應解決法

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生活冷知識｜告別過敏源！盤點6大易藏塵蟎家品+對應解決法

生活冷知識｜告別過敏源！盤點6大易藏塵蟎家品+對應解決法

香港的春夏季特別潮濕，令塵蟎的滋生加劇，使不少人的過敏症狀越來越嚴重。以下就盤點6大易藏塵蟎的家品及對應解決法，讓大家可以在家中找到「幕後黑手」，告別過敏源！

易藏塵蟎家品｜布製梳化 

布製梳化屬於難以清洗的地方，因此特別容易隱藏大量塵蟎，需要定期去除才可以殺滅過敏源。建議最好每半個月吸塵一次，特別是不容易清潔的死角位置，例如梳化靠背、扶手等。若有梳化套的話，則建議每半個月清洗一次，同樣有效殺滅塵蟎。

布製梳化、咕臣等特別容易隱藏塵蟎。 客廳擁有大玻璃的話，可以透過日光暴曬來殺滅塵蟎。 最好仍是定期用吸塵機殺滅塵蟎。

易藏塵蟎家品｜浴巾

由於浴巾屬於每日都會弄濕的家品，潮濕的空間特別容易養成塵蟎出現，因此需要多清潔更換才可以防止塵蟎生長。如果家中有露台的話，建議每日用完浴巾後都放在露台晾晒，利用陽光殺滅塵蟎。若無法通過暴曬晾曬毛巾，則建議每兩至三日必須清洗浴巾，以防塵蟎在浴巾滋生，再透過與身體的接觸導致敏感。

每天都使用的浴巾容易因水份而滋生塵蟎。 建議放在陽光下暴曬。 定期清洗更換亦特別重要。

易藏塵蟎家品｜地氈

不少人都有在家中鋪地氈的習慣，但若果居住在鄰近海邊等潮濕地區的位置，建議最好不要使用地氈，以免因潮濕的環境令塵蟎倍增。如果一定要使用地氈，則應該每星期對地氈進行吸塵一次，同時亦須經常清理吸塵機。

需要定期吸塵去除地氈上的塵蟎。 浴室地氈則需要經常更換及清洗。 地氈容易因潮濕而令塵蟎生長。

易藏塵蟎家品｜枕頭 

雖然通過更換枕頭套可以避免與枕頭直接接觸，但塵蟎仍然會藏於枕頭之中，建議定期使用高溫清洗或暴曬的方法來殺滅隱藏的塵蟎。

枕頭無法經常清洗，因此塵蟎容易藏於枕頭之中。 單靠更換枕頭套無法去除塵蟎。 建議通過暴曬的方式殺滅塵蟎。

易藏塵蟎家品｜被子

被子較為厚實，因此無法將床單、被鋪等經常進行清洗，因而容易造成塵蟎滋生。建議可以趁着天氣好的時候定期在陽光下晾曬，通過暴曬的方式殺滅塵蟎。

被子特別厚實，同樣無法經常清洗。 可以用暴曬的方式晾曬被子。 被單則需要經常更換。

易藏塵蟎家品｜床墊／床褥

每天睡覺的床褥容易因天氣或汗水等養成潮濕的環境，因而令塵蟎滋生。鑒於床褥無法輕易搬動，因此床褥屬於家中最容易隱藏大量塵蟎的地方，建議可以購買特殊防蟎材料來包裝床褥，以防止床褥生長。同時可以尋求專家進行床褥的深度清潔，利用專業的儀器，趕走隱藏在床褥內的塵蟎。

床褥或床墊屬於家中最容易隱藏塵蟎的地方。 薄床墊可以通過暴曬或清洗的方式殺滅塵蟎。 床褥則建議利用除塵蟎機器進行深度清潔。
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