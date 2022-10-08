生活冷知識｜家居打掃有周期？ 教你整合家居清潔時間表 雪櫃2星期要清一次！

不少人都有自動自覺做家務的習慣，但其實在家居打掃亦需要按正確時間進行，這樣才是「有效清潔」。以下為大家整合了家居的清潔時間表，為定期進行清潔做好準備！

家居打掃周期｜每日清潔 1. 清理垃圾 每天都會積聚不少垃圾，而廚餘、衛生用品等長期擺放的話就特別容易滋生異味和細菌，甚至會惹來蚊蟲，因此必須每日清理，以免影響衛生或健康。 2. 清洗貼身衣物 貼身衣服較容易黏上身體的分泌物，建議每日洗澡後可順道使用專用清潔劑清洗，防止放久後留下痕跡或產生細菌。 3. 抹乾洗手盤周圍 通常在廁所洗手或洗面後，洗手盤附近的鏡子、水龍頭位置都容易沾上水滴，長久下去容易形成水跡或水印，不但較難去除，而且亦影響觀感，因此可以在使用後用抹布抹乾水跡，讓水跡無法產生。

家居打掃周期｜每週清潔 1. 集中清洗衣物 如果家庭人數不多的話，可以在週末才一次過清洗衣服，或者待天氣晴朗的時候才清洗，避免在室內晾乾時容易發霉發臭。 2. 曬被子除蟎 每天都會使用床舖，但一般睡房的空氣都不算流通，特別容易滋生細菌。建議趁天氣好的時候將被子放在太陽底下晾曬，或是直接使用除塵蟎吸塵機，同樣可殺掉在被子上的蟎蟲。 3. 清潔馬桶 一般在馬桶弄髒後都會立刻清洗，因此家中馬桶內外的污跡一般比較不明顯，但是馬桶水箱上的灰塵及周圍的縫隙會暗藏不少污跡，應一星期打掃一次，以防積聚難以掃除。

家居打掃周期｜每兩星期清潔 1. 傢俬除塵 衣櫃、桌面、書櫃等傢俬表面，一般都會在一至兩星期後留下一層薄薄的灰塵，可以用雞毛掃或除塵紙抹走表面的灰塵，防止灰塵積聚。 2. 清洗抽油煙機 常用廚房的話，基本上都會使用抽油煙機，需要定期清洗乾淨才可以保持其吸力。 3. 整理雪櫃 不少人都會有在雪櫃囤積食物的習慣，甚至會忘記其存在，因此建議兩星期整理一次雪櫃，不但可以重新收納，還可以清理出過期的食物，防止細菌及異味滋生。

家居打掃周期｜每季清潔 1. 保養梳化 梳化使用一季後會有明顯的退色跡象，皮質梳化可以使用專門清潔皮具的清潔劑，而布梳化則可以用吸塵機進行清潔，讓梳化可以回復光彩。 2. 整理衣櫃 趁著換季的時候，不妨將衣櫃整理一下，不但可以丟掉不再穿着的衣服，還可以騰出更多位置放新衣服，同時建議擦拭掉落在衣櫃裏的塵埃。 3. 清洗窗簾 家中若果使用布藝窗簾的話，長期不清洗容易堆積灰塵，可以趁著換季的時候拆下來拿去乾衣店清洗，這樣就不用擔心需要長時間後才可以更換。