生活冷知識｜小心護膚品變壞！5個儲存護膚品／化妝品注意事項

使用護膚品和化妝品都屬不少人的日常，但其實存放護膚品和化妝品都需要特別小心，稍有不慎不但容易令產品變壞，甚至有機會令皮膚變差。以下就為大家5個儲存護膚品或化妝品的注意事項，及早更正存放習慣，讓護膚品和化妝品的壽命延長得以延長吧！

儲存護膚品｜有效日期只供參考 一般化妝品或護膚品的包裝上都會印有有效日期，但有效日期只供參考之用，在有效日期內若發現有變色、變味等明顯的改變，便應立刻停止使用。不過如果屬天然色素或植物提取物的產品，出現變色問題都不會影響使用，但變味通常都由於儲存不當而引起，因此便不建議使用。

儲存護膚品｜避免高温及太陽直曬 溫度特別影響護膚品或化妝品的儲存狀態，而高溫就容易令護膚品或化妝品出現水油分離或膏體乾旱的狀態，因此存放時需要避免高溫。而受到光線直射更容易令護膚品或化妝品內的水份蒸發，引起變質，甚至出現化學變化，所以需要盡量將化妝品護膚品放在室溫的陰暗處，以免變壞。

儲存護膚品｜避免過度低溫保存 不少人都喜歡將面膜先放進雪櫃冷藏後再使用，但其實護膚品和化妝品不單不可以在高溫下儲存，在過低的溫度下存放亦會影響狀態。過冷的狀態容易令護膚品或化妝品出現凍裂的現象，解凍後甚至會有油水分離的情況出現，不但影響產品的狀態，甚至有機會對皮膚產生刺激，因此需要控制好存放的溫度，避免讓護膚品或化妝品變質。

儲存護膚品｜防潮防濕 潮濕的環境容易令細菌滋生，因此存放護膚品或化妝品的時候，均建議在通風乾燥的地方保存，特別是有些護膚品或化妝品中含有蛋白質，潮濕的環境容易令其細菌加快繁殖，令到護膚品或化妝品有發霉的危機，當出現霉菌時便絕不可以繼續使用。