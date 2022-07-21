生活冷知識｜教你7個家務必知小妙招 一分鐘快速入被袋、無痕去標籤

在家中總會需要做家務打理家居，若果獨居生活的話，更是需要自己一個負責所有家務，有機會遇到各種困難的情況。以下就為大家盤點7個家務小妙招，即使自己一個做家務亦可以輕鬆面對！

做家務｜快速入被袋 整理床舖的時候，經常會因為獨自入被袋而感到困難，其實只要把被袋反鋪在床上，被子平鋪在被袋上，然後抓起兩個角折成三角形，從尖角一直往下卷再將被套往外翻便可快速入好被袋。如果皮袋內有繩子可以固定的話，更可以先將兩邊角位固定好，然後再往下卷入被子。

做家務｜清理窗戶軌道塵埃 不少人都會打開窗戶通風，但每當把窗戶打開後，窗戶軌道都會留下塵埃，長久下去便會變得難以清潔。如果想一次過帶走窗戶軌道上的塵埃，可以用百潔布或清潔海綿對準軌道，按距離將海綿分割，讓海綿能輕鬆卡入軌道，簡單輕鬆地便可以清除所有塵埃。

做家務｜清理角落垃圾或塵埃 家中有不少位置的垃圾或塵埃都難以清除，例如電視機後的角落、櫃子的背面等，如果不是貼牆的設計，更是會積聚不少塵埃，一般吸塵機的嘴口亦可能無法清除。因此可以利用風筒、紙巾和剪開半截的膠樽(留下嘴口部份)，自制出一個小型吸塵機，吸附角落裏的垃圾或塵埃。

做家務｜清理地板毛髮 人類平均一天會掉落過百條頭髮，家中地板因此需要經常進行清理，養寵物的家庭地板上的毛髮問題更是特別明顯，而比起一次性的除塵轆或跪在地上清潔，可以選擇在掃把上貼上一層透明膠紙，按平日掃地的方式便能輕鬆清理地上的毛髮。

做家務｜無痕去標籤 新購買的物品若果黏上標籤的話，其膠水有機會殘留在物品上，讓物品變得黏笠。如果想無痕地去除標籤，可以先用風筒向標籤吹一會，標籤便會變得容易撕下來。

做家務｜去除鐵鏽污漬 長期使用鍋具有機會讓鍋具留下各種鐵鏽污漬，但只要用梳打粉和白醋混合，便可以代替洗潔精進行清潔。而洗完晾乾後，可再塗上一層食用油進行保養，以防止再次氧化。