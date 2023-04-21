生活冷知識｜春夏季多塵蟎！5個去除塵蟎妙招 告別轉季敏感、風癩問題

室內的濕度和溫度都會助長蟎蟲滋生，蟎蟲最佳生存溫度為20至25℃，而濕度則在60至80%之間，因此春夏季變特別多塵蟎出現，容易引起轉季敏感、風癩等問題。以下就教大家5個去除塵蟎妙招，在日常告别敏感及風癩問題。

去除塵蟎｜降低室內濕度 溫度回暖及較為潮濕的春夏季便會促進蟎蟲生長和繁殖，需要降低室內的濕度才有效滅絕蟎蟲。建議可以在相對濕度較高的日子或雨天時使用抽濕機或冷氣，將室內的濕度控制在50%以下，從而減少蟎蟲的繁殖，防止蟎蟲在室內悄悄滋生。此外亦建議在家中常開門窗通風透氣，讓室內可以處於乾燥的狀態，減少蟎蟲生長。

去除塵蟎｜定期清潔 不少人都會以為殺死塵蟎的活體就可以消除塵蟎所帶來的影響，但是塵蟎的分泌物、排泄物、屍體等都有機會造成過敏，需要清洗相關用品才可以有效去除塵蟎。只需定期將寢具、毛巾或衣物等容易滋生塵蟎的紡織品放入洗衣機，再連同洗衣液和消毒藥水一起清洗，最後放在陽光底下暴曬即可。不過清洗的方法只限於較容易變乾的紡織產品，毛公仔、地氈等則建議用其他方法來去除塵蟎。

去除塵蟎｜高溫日曬 由於塵蟎最佳的生存溫度爲20至25℃，因此將帶有塵蟎的用品放置於高或低於這個溫度範圍的地方都可以達到除蟎的效果，特別適用於枕頭、毛氈、毛公仔、棉被、涼蓆等不宜用水清洗的物品。針對比較大型的物品，建議可通過長時間暴曬，將物品放置在陽光下超過8小時，利用紫外線將塵蟎殺死。如果嫌8小時太長的話，則可以將物品放進黑色膠袋中提高暴曬效率， 放在陽光底下曬2小時即可。

去除塵蟎｜冷凍 高溫日曬的除塵蟎方法並不適用於雨季，這個時候可以利用冷凍的方法破壞蟎蟲生存的溫度，將塵蟎有效地殺死。例如可以將毛絨玩具等小型物品用保鮮紙包好，再放入雪櫃冷凍24小時，最後放入乾衣機或用風筒去除水份即可。