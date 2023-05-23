生活冷知識｜氣炸鍋在手 輕鬆煮餸+加熱+烘焙！盤點5個日常使用氣炸鍋妙招

不少人為了方便加熱或烹調，都在家中添置了氣炸鍋，但除了煮餸或加熱外，氣炸鍋還有烘焙、翻炸食物等作用。以下就為大家盤點5個日常使用氣炸鍋妙招，掌握後便可以更有效地使用氣炸鍋！

氣炸鍋妙招｜常用溫度&時間 基本上使用氣炸鍋煮食時，肉類和素食類都有常用的溫度及時間，肉類可以180℃焗20分鐘，而蔬菜、菇菌等素食類則可以用160℃焗15分鐘，根據食材的易熟程度及份量再作調整即可，例如雞脾、排骨等帶骨頭的肉類需要更長時間，雞胸、魚柳等則用較短的時間便可焗熟。

氣炸鍋妙招｜對應容器／墊紙 烹調不同食材的時候需要用不同的容器或墊紙，針對水份較容易流失的食材可以先用錫紙包好，而牛油紙則適用於麵包、糕點類的食材，較難熟透的肉類則建議不墊紙。同時需要記得並非所有容器都可以放進氣炸鍋內使用，氣炸鍋與焗爐一樣，只適合放置蛋糕模具、錫紙碗、耐高溫玻璃容器等，容易融化的塑膠容器就絕對不可放進氣炸鍋內。

氣炸鍋妙招｜食材處理 預先處理好食材，對加快烹調食物的速度亦有幫助。當清潔好食材後，建議最好擦乾食材，以防出水的問題出現，一般食材只需要簡單抖動水份即可，以比較容易吸水的食材則建議先用廚紙擦乾。而使用氣炸鍋時，一般都需要在素菜及海鮮類的食材上刷或噴油才可防止水份被吸乾，而香腸、午餐肉等半成品或本身含有脂肪的肉類則不需要額外刷油。

氣炸鍋妙招｜平鋪食材 使用氣炸鍋與焗爐稍為有點不同，由於氣炸鍋是利用高速的熱空氣循環來加熱食物，熱空氣流動較快，所以不用預熱氣炸鍋便可立即使用。而一般氣炸鍋的發熱管都在上面，食物疊放時會導致受熱不平均，因此建議平鋪食物令受熱更加均勻，同時需要在焗制時間一半時取出翻面一次，這樣才可以令食物受熱及色澤變得更加平均。