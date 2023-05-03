生活冷知識｜清潔不佳易病從口入！教你5個清洗水果法 速滅農藥+細菌+泥土！

不少人在家中吃水果的時候，都是隨便將水果浸泡或沖洗後便食用，但其實水果表面有機會殘留農藥、細菌、昆蟲、泥土等對身體有害的物質。以下就教大家5個清洗水果的方法，做多一步便可以遠離病菌！

清洗水果｜用軟毛刷清潔 有些水果的表面可能會留有較為堅韌的農藥，需要搓洗水果表面才可以加強去除效果，而表面較為凹凸不平的水果如橙、檸檬、柚子等建議可以利用軟毛刷刷洗，將表面上堅韌的農藥以物理的形式去除。

清洗水果｜清水浸泡+換水 士多啤梨、藍莓、提子、水果都是可以不去皮直接食用，而這些水果的表面通常都會含有比較多的蠟質，農藥亦有機會從表面的孔洞進入水果，因此建議清洗時最好先用清水浸泡20至30分鐘，然後不定時攪動及更換3次水後再食用，這樣可以令水溶性的農藥溶解從而降低殘留。

清洗水果｜洗米水 洗米水在洗米後會留有鹼性的成份，用來清洗水果便可以達致分解農藥的作用。同時洗米水還帶有黏性，可以吸附水果表面化學物質，令殘留的細菌或化學物質得以分解。所以記得洗米後剩餘的洗米水可以先不要丟掉，留待用來清洗水果亦屬不錯的選擇。

清洗水果｜梳打粉 梳打粉屬於清潔界常見的小法寶，因此用來清洗水果亦特別有效！呈鹼性的梳打粉可以中和水果表面殘留的農藥，只需要將適量梳打粉倒在水中，然後放入水果浸泡一會後再用清水沖乾淨，便可以妥善清除表面的農藥。