生活冷知識｜牛奶+檸檬=肚瀉不適、消化不良？整合5組相剋食物+補救方法 錯誤配搭似中毒

相信不少人都經歷過進食後，突然消化不良或腸胃不適，除了與食材新鮮度或烹調過程有關之外，錯誤的食物配搭亦有機會影響健康。以下就為大家整合5組相剋食物及對應補救方法，認清後建議分開進食，以保健康！
相剋食物｜螃蟹+柿：寒涼引致腹瀉
螃蟹屬於寒涼食品，所以建議最好不要與同樣寒涼的柿子、梨子等水果一起食用，以防因性質寒涼而導致肚痛、肚瀉等問題。而且富含單寧酸的柿子更會與螃蟹中的蛋白質結合成「鞣酸蛋白」而凝固，在胃部變成不容易消化的塊狀，引起消化不良、腸胃不適等問題，在多種因素下，建議盡量避免一起食用。
補救方法：如果不慎同時食用螃蟹和柿，建議可飲用薑茶來温暖脾胃及排走寒氣，舒緩因寒涼引致的腸胃不適。
相剋食物｜菠菜+牛奶/豆腐 ：影響鈣質吸收
菠菜含有豐富草酸，如果和牛奶或豆腐等含有豐富鈣質的食物一起食用，便會形成草酸鈣，因此坊間一般都會認為兩者一同食用，容易引起因草酸鈣造成的腎結石問題。但其實在體內形成的草酸鈣會經由糞便排出體外，而不會經由腸胃吸收，所以不用擔心共同食用而患上腎結石的風險。不過由於同時進食菠菜和高鈣質食物會減慢鈣質吸收，攝取過量更會影響腸臟蠕動，反而容易引起便秘問題，因此建議還是盡量避免一起食用。
補救方法：多吃含富含維他命C的水果，不但可以促進腸臟蠕動，還能夠幫助身體排出有害物質。
相剋食物｜牛奶+ 檸檬：腸胃不適
不少人都喜歡在茶餐廳飲用凍奶茶或凍檸茶，但其實牛奶與檸檬、橙等酸性水果一起食用的話，水果酸性會導致牛奶凝固，不但出現消化不良的情況，嚴重還會引致肚痛、肚脹、肚痾等腸胃不適，所以建議最好在飲用牛奶1小時後才進食酸性水果。
補救方法：進食如白饅頭等含鹼性的澱粉質，中和胃酸不適。
相剋食物｜喝酒＋海鮮：引發痛風
近年愈來愈多人有尿酸過高的問題，主要與家族病史或日常生活中攝取過多嘌呤有關，從而容易引起關節腫痛的痛風症狀。而無論魚類或甲殼類海鮮中都含有大量嘌呤，再加上酒精會令身體產生乳酸，影響尿酸代謝，令體內的尿酸飆升，最終引發痛風症狀。
補救方法：飲用至少500毫升的淡鹽水，幫助身體盡快排出毒素，減少人體對毒素的吸收。
相剋食物｜番茄+豬肝：消化不良
番茄是家常菜食材之一，但其實豬肝不但會令番茄中的維他命C氧化缺氧，影響身體的吸收率，降低其營養功效，還會引起消化不良，一起食用容易出現肚脹、肚痛等腸胃不適，因些建議做菜或點菜的時候，最好避免同時選擇含有番茄或豬肝食材的菜式。
補救方法：切忌過量食用，正常食量對健康不會有過大影響。