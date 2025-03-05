生活冷知識｜牛奶+檸檬=肚瀉不適、消化不良？整合5組相剋食物+補救方法 錯誤配搭似中毒

相信不少人都經歷過進食後，突然消化不良或腸胃不適，除了與食材新鮮度或烹調過程有關之外，錯誤的食物配搭亦有機會影響健康。以下就為大家整合5組相剋食物及對應補救方法，認清後建議分開進食，以保健康！

相剋食物｜螃蟹+柿：寒涼引致腹瀉

螃蟹屬於寒涼食品，所以建議最好不要與同樣寒涼的柿子、梨子等水果一起食用，以防因性質寒涼而導致肚痛、肚瀉等問題。而且富含單寧酸的柿子更會與螃蟹中的蛋白質結合成「鞣酸蛋白」而凝固，在胃部變成不容易消化的塊狀，引起消化不良、腸胃不適等問題，在多種因素下，建議盡量避免一起食用。

補救方法：如果不慎同時食用螃蟹和柿，建議可飲用薑茶來温暖脾胃及排走寒氣，舒緩因寒涼引致的腸胃不適。