生活冷知識｜肉類、蔬果放得幾耐？雪櫃食物最佳存放時間表整合

雪櫃一般可以分為兩個部份，分別是溫度維持於攝氏3至5度，利用低溫保持食物新鮮的冷藏層，以及溫度維持於攝氏-18度以下，將食物冷凍成冰塊狀以長時間保存的冷凍層，而無論放在冷藏層或冷凍層，食物均有最佳的存放時間，以下就為大家整合雪櫃食物最佳存放時間表，以防因放置過久而令食物變壞。

雪櫃食物存放時間｜24小時內 冷藏層其實只是暫時保鮮，因此建議每星期清理一次，越快食完越好。即使放在雪櫃的冷藏層內，如果屬開封後或製作後的食材，便特別容易滋生細菌或微生物，應該盡快吃掉。同時應該充分加熱後再吃，以防因加熱不足而無法妥善殺掉細菌。 食物例子： 隔夜餸(蔬菜)、切開後的水果、散裝或已開封的豆腐、涼拌蔬菜等

雪櫃食物存放時間｜1~2日內 面對新鮮的食材，冷藏的作用有限，所以只限於在短時間冷藏，例如澱粉類的主食容易發霉，新鮮的肉類或海鮮則容易變壞，如果不準備馬上食用的話，應該直接放入冷凍層保管。 食物例子： 新鮮肉類或海鮮、冷飯、隔夜餸(肉類) 雪櫃食物存放時間｜ 3~4日內／3~7天內 高水份的蔬果和蛋白質食物比較容易滋生微生物，新鮮度和保存時間亦因而有限制，冷藏時間不宜太長，以免影響新鮮度或出現變壞變爛的情況。而水份比較低的蔬果則可以延長冷藏時間，最好因應蔬果的外觀及內部情況判斷能否繼續食用。 3~4日內食物例子： 綠葉蔬菜、菇菌類、莓類水果、番茄、熟制肉類、包裝豆製品等(應按包裝上的最佳食用日期保存) 3~7天內食物例子： 茄子、蓮藕、洋蔥、蘋果、梨、奇異果、提子、車厘子等

雪櫃食物存放時間｜3~5星期 新鮮的雞蛋以正常的方式冷藏保存的話，一般都可以在冷藏層存放一個月以上，不過始終運送途中有機會影響其新鮮度，因此最好在兩星期內吃完，同時應該參考包裝上的最佳食用日期，在最佳食用期前吃掉。 雪櫃食物存放時間｜ 1~2個月 調味料屬於精製食品，包裝上的最佳食用日期通常都會比較長，但一經開封後就容易被細菌或微生物污染，冷藏保存只可以一定程度上延緩污染程度，最好在一至兩個月內食完，以防增加細菌感染的機會。 食物例子： 沙律醬、蕃茄醬、蠔油等醬汁類調味料

雪櫃食物存放時間｜ 2~3個月 一般而言，冷凍層可以利用攝氏-18度以下的溫度殺死細菌，因此可以保證食物的安全性，但是仍然會影響食物的口感，而且解凍過後細菌便已經滋生，不能反覆冷凍，需要特別注意。其中急凍蔬果或熟制肉類的冷凍時效較短，最好在包裝的保存時間內保存，同時建議在密封的情況下進行冷凍，以防變壞。 食物例子： 急凍蔬果、熟制肉類、澱粉類主食等 雪櫃食物存放時間｜ 3~6個月／6~12個月 在攝氏負18度的條件下，有效抑制蛋白質食物的微生物生長，因此冷凍的海產或肉類一般都有較長的保存時效，不過冷凍溫度及時間過狗都會影響其營養，建議減少囤積，最好吃掉後才購買新的食材。 3~6個月食物例子： 魚、蝦、蟹等急凍海產 6~12個月食物例子： 豬、牛、羊、雞等急凍肉類。