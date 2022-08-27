生活冷知識｜落雨潮濕助塵蟎生長！5種常用床上用品除蟎教學

今年夏天經常落雨，雨水帶來的潮濕天氣容易助長塵蟎生長，特別是在寢具中的塵蟎。塵蟎會影響健康，因此需要去除塵蟎才可以遠離過敏源。以下就教大家5種常用床上用品的對應除蟎教學，讓大家可以以正確的方式去除塵蟎，解決過敏問題。

除蟎方法｜床單/被袋/枕頭套 床單、被袋和枕頭套屬於日常最容易接觸到的床上用品，即使經常更換，亦可能暗藏塵蟎，令敏感問題加劇。因此清洗的時候除了可以透過高溫清洗及在太陽下暴曬來幫助去除塵蟎外，同時可以在清洗時加入花露水、消毒液等具有酒精成份的消毒劑，有效殺死依附在寢具中的塵蟎。

除蟎方法｜涼蓆/竹蓆 正值夏天，不少人喜歡使用涼蓆或竹蓆幫助降暑。特別是老人家不喜歡開冷氣，都會在床上鋪上竹蓆幫助降溫。然而夏天容易出汗，汗液會令到竹蓆變得潮濕，從而聚集大量蟎蟲，因此必須要定期清洗才可以去除塵蟎。 由於不可以將竹蓆放入洗衣機，因此只需要準備一盆熱水，在熱水中倒入滴露、花露水等具有消毒功效的消毒液，然後浸濕毛巾，用毛巾擦拭竹蓆，最後在陽光下曬乾即可達到理想的除蟎效果。

除蟎方法｜枕頭 除了枕頭套外，內裡的枕頭其實亦會聚集不少塵蟎，因此需要定期清洗才可以遠離過敏，但市面上有各種不同材質的枕頭，清洗的方法亦會不同。為免破壞枕頭本身，清洗時需要特別注意。 針對纖維或羽絨枕頭時，可利用中性清潔劑以溫水手洗或機洗；蠶絲枕頭中含有絲膠成分，因此具有天然的防塵、防蟎功效，所以只需要經常在通風的地方晾曬便可以去除塵蟎。 而乳膠枕頭需要多花心機去清洗，清洗時只需用清水蓋過枕頭，用手擠壓清洗，然後平放濾水，避免過分用力或扭曲令乳膠膠受到破壞，當變成不滴水的情況是便可以自然晾乾或用風筒吹乾，切忌放在太陽底下暴曬，以免讓乳膠枕頭變硬。

除蟎方法｜床墊/床褥 床墊和床褥均比較厚實，因此較難進行清洗，所以進行除蟎的時候只需要利用吸塵機在床墊或床褥上吸走多餘的塵埃及毛髮，然後均勻地灑上梳打粉，待幾小時後拍打乾淨即可。同時亦可使用專門吸除塵蟎的機器幫助清潔，可以更有效快捷地去除塵蟎。