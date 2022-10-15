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生活
2022-10-15 12:30:00

生活冷知識｜轉季宜除霉！5個除霉清潔技巧 告別霉菌回復乾爽

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生活冷知識｜轉季宜除霉！5個除霉清潔技巧 告別霉菌回復乾爽

生活冷知識｜轉季宜除霉！5個除霉清潔技巧 告別霉菌回復乾爽

最近準備入秋轉涼，天氣開始變得乾爽，因此特別適合進行除霉的工作，將春夏雨季帶來的濕氣抹走。以下就教大家5個除霉清潔技巧，讓家中告別霉菌，回復乾爽！

除霉技巧｜【全屋】牆身

經過漫長的春夏後，如果牆身本身就有縫隙，或是剛好在雨天時沒有將窗戶或露台關好，牆身便特別容易潮濕發霉，不但看起來不美觀，長期下去亦會傳出霉味。建議可以先用牙刷刷走霉菌，然後使用80%的酒精刷乾淨牆身，切記清潔時及清潔後都要開窗通風，以免因空氣不流通而造成中毒。

牆身特別容易積聚霉菌。 濕氣過重的話甚至會令家中的牆紙剝落。 需要及時清除霉菌才可以防止霉菌蔓延。

除霉技巧｜【全屋】天花板 

除了牆身外，天花板同樣容易出現潮濕發霉的狀況，不過天花板的黴菌一般集中在窗邊或角落，所以清潔的時候可以更加集中。

比起使用酒精清潔，建議可以利用洗潔精和水以1:3的比例稀釋，再用抺布沾取稀釋後的清潔劑，擰乾後擦拭天花板，最後再用乾布徹底擦乾表面即可。

牆身的霉菌亦容易延伸至天花板。 記得使用乾布擦乾。 發現些少霉菌的時候已經可以處理。

除霉技巧｜【客廳/睡房】木製傢俬／木製地板

與清理天花板的方法一樣，清除家中地板或木製傢俬的霉菌時可以先利用洗潔精和水以1:3的比例稀釋，再用抺布沾取稀釋後的清潔劑，擰乾後便可擦拭傢俱表面，但每次擦拭的時候都應只擦拭一小部分，並用另一塊用清水沾濕的抹布擦拭，最後再用乾布擦乾表面即可。

木製傢俬需要處理得宜才可避免無法修復的結果。 平日可以多用稀釋的清潔劑拖地以防霉菌滋生。 定期曬太陽亦可以防止霉菌滋生。

除霉技巧｜【廁所】整個廁所 

廁所屬於家中濕氣最重、最容易發霉的地方，所以去除廁所霉菌的時候需要更加仔細，首先將漂白水和水以1:10的比例稀釋，然後仔細擦拭瓷磚縫隙、浴缸缸身、馬桶、洗手盆、抽氣扇、浴簾、水管等容易積聚霉菌的地方即可。若果遇上較難去除的黴菌，可以將廚房紙或化妝棉沾滿漂白水，然後覆蓋在黴菌上半至一小時，最後再用刷子刷乾淨即可。

瓷磚縫隙特別容易留下黴菌。 需要讓清潔劑浸一段時間後才可以清除。 清潔過後就能回復新的一樣。

除霉技巧｜【廚房】砧板／木製餐具

大部份家庭使用的砧板多為木製砧板，而經過長期使用後，經常沾濕的木製砧板都容易產生黴菌。由於砧板需要處理食材，所以清洗時可用食鹽反覆擦洗，再用清水洗乾淨後用廚房紙吸乾水分，最後在砧板上倒上白醋及梳打粉靜置再沖洗乾淨即可。而木製餐具亦是以相同的方式處理，記得最後需要抹走水份，才可以防止霉菌繼續滋生。

砧板經常處理蔬菜鮮肉，容易因濕氣而留下黴菌。 木製餐具亦較一般餐具容易滋生霉菌。 清潔過後記得用抹布抹乾淨，再放入乾爽的地方。
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