生活冷知識｜連日落雨晾衫難乾兼發臭？ 整合下雨天快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法

受颱風影響，下雨的情況亦變得嚴重，因此不得不在室內晾乾衣服。以下就為大家整合下雨天快速乾衣技巧及室內晾衣防臭方法，不但有助解決發霉發臭的問題，還可以讓下雨天晾衣難乾的問題亦迎刃而解。

快速乾衣｜運用脫水模式 如果想衣服盡快變得乾爽，那麼進行晾曬前需要盡量烘乾衣物的水分，而單靠一般洗衣模式附有的脫水程序可能未必足以讓衣物完全脫水。建議完成一般洗衣模式後，在洗衣機裏放入一條乾淨的乾浴巾，然後再次進行脫水模式，讓毛巾可以幫忙吸乾水氣，令衣服盡量變得乾燥，之後的乾衣時間便可縮短。

快速乾衣｜呈梯形晾曬 下雨天的時候不得不在室內晾衣服，因此衣物間的通風特別重要，建議將長衣服放在兩邊，短衣服放在中間，形成梯形的模樣晾曬，有助讓衣物更更好通風。而在晾曬的衣服杆下，亦可以放乾報紙、竹炭、抽濕機或除濕劑等有助吸收濕氣的物品，幫助更快地吸收水氣。比較難乾的厚衣服或褲子可以用十字或圓形架進行晾曬，盡量將衣物攤開，讓衣服可以更容易晾乾。

快速乾衣｜冷氣/風扇輔助 若果單靠室內的通風，可能較難晾乾衣服，因此需要冷氣或風扇輔助，幫助衣服更快進行乾燥。而在半乾的情況下亦可以用風筒幫助吹乾，只要縮短乾衣的時間，便有效防止衣物變臭及發霉。

防臭方法｜5小時內晾曬 不少人洗衣服後會讓衣服留在洗衣機內，待有時間的時候才晾曬，但衣服在洗乾淨後5小時內晾乾才是關鍵，這樣才可以防止衣服發臭及發霉。而且在下雨天期間長時間放置的話，更容易滋生霉菌及產生異味，即使重新清洗亦難以去除，因此必須把握晾曬的時間，盡快晾乾才可以防止發臭。

防臭方法｜定期清洗洗衣機 洗衣機內容易留下污垢，如果長期使用未經清洗的洗衣機，基本上與在污水中清洗衣服無異，因此定期清洗洗衣機不但可以保持洗衣機的清潔，還可以確保衣服的潔淨，防止異味產生。