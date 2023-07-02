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2023-07-02 12:00:00

生活冷知識｜5個保持雪櫃清潔妙招 唔凍／耗電有原因！

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生活冷知識｜5個保持雪櫃清潔妙招 唔凍／耗電有原因！

生活冷知識｜5個保持雪櫃清潔妙招 唔凍／耗電有原因！

如果想延長雪櫃的壽命，除了需要定期進行內部清潔外，日常多做一步已經可以令雪櫃保持更加清潔的狀態。以下就教大家5個保持雪櫃清潔的妙招，保持雪櫃乾淨之外，還可以節省電費！

雪櫃清潔｜分區管理 

如果想在日常保持雪櫃潔淨，建議將存放在雪櫃內的食物進行分區管理，不但方便觀察雪櫃的現況，而且可以防止食物過期而污染雪櫃的情況出現。最簡單可以將生和熟的食物分層擺放，最底下的新鮮蔬果儲存格放置蔬果，較高的位置生肉、加工食品或奶制品，而方便觀看的中間位置則放置隔夜飯菜或熟食，這樣便可以留意會否有湯汁滲漏的情況出現。 而醬汁、飲品類，則可以放置在雪櫃門的特定位置，存放時瓶口需要擰緊外，發現漏瀉時亦要立刻擦乾淨，以防變成難以清潔的污垢。

雪櫃分區管理更易於查看。 建議將隔夜飯菜放在易於查看及擺放的位置。 需要留意醬汁及飲品的瓶口是否封好。

雪櫃清潔｜使用保鮮盒／保鮮袋 

存放不同種類的食物時，建議先放入保鮮盒或保鮮袋中，除了可以在拿取食物時一目了然，還可以防止交叉感染，更可以減少食物的氣味在雪櫃四散，最重要的是可以避免滲漏的情況出現，比起只用保鮮紙包好碗碟更有效保持雪櫃長期清潔。

使用保鮮袋或保鮮盒保存食材可以防止氣味四散。 較大的蔬果則可以用保鮮紙包好。 放在密實盒內更可以防止與其他食材交叉感染。

雪櫃清潔｜篩選雪藏蔬果

不少人購買食材回家後會直接將所有食材存放於雪櫃，但其實並非所有蔬果都適合放在雪櫃，例如蘿蔔、薯仔、番薯等根莖類的蔬菜通常都帶有泥土，如果直接放入雪櫃雪藏，不但會污染雪櫃，而且雪櫃亦非適合儲存它們的環境，因此建議可以因應蔬果的種類，先作出篩選後再雪藏，以防弄巧反拙。

應因應不同蔬果的特性，先篩選後再選擇放入雪櫃儲存。 比起雪櫃，番薯更適合放在陰涼處儲存。 如果上增加蔬果的存放時間，更可以放在具真空功能的密實盒中儲存。

雪櫃清潔｜定期清潔表面

除了清潔雪櫃內部外，雪櫃的表面亦需要定期清潔，尤其是雪櫃在廚房容易被油垢、灰塵等污染，每星期最少星期一次才可以確保表面清潔。而雪櫃背面或底部都有機會沾上灰塵，可以在清潔雪櫃表面的同時用吸塵機或除霧刷除塵，不但可以保持雪櫃內部清潔，還可以減少灰塵對散熱的影響。

雪櫃的表面亦需要定期清潔。 不可以忽略雪櫃頂部的塵埃或污跡。 雪櫃底部或背面則建議用吸塵機進行清潔。

雪櫃清潔｜清潔雪櫃門膠邊

雪櫃門的膠邊屬於雪櫃清潔的盲點，不少人都會再清潔時忽略了清洗它，但如果膠邊處於骯髒的狀態，不但容易老化，還會影響雪櫃的密封性，從而增加耗電量，因此建議以1:10的稀釋漂白水清潔膠邊，最後再用清水抹乾淨即可。

雪櫃門的膠邊特別容易被忽略。 建議可以用稀釋過的漂白水進行清潔。 平常亦可以在雪櫃內放置除臭劑，讓雪櫃保持清潔。
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