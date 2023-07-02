生活冷知識｜5個保持雪櫃清潔妙招 唔凍／耗電有原因！

如果想延長雪櫃的壽命，除了需要定期進行內部清潔外，日常多做一步已經可以令雪櫃保持更加清潔的狀態。以下就教大家5個保持雪櫃清潔的妙招，保持雪櫃乾淨之外，還可以節省電費！

雪櫃清潔｜分區管理 如果想在日常保持雪櫃潔淨，建議將存放在雪櫃內的食物進行分區管理，不但方便觀察雪櫃的現況，而且可以防止食物過期而污染雪櫃的情況出現。最簡單可以將生和熟的食物分層擺放，最底下的新鮮蔬果儲存格放置蔬果，較高的位置生肉、加工食品或奶制品，而方便觀看的中間位置則放置隔夜飯菜或熟食，這樣便可以留意會否有湯汁滲漏的情況出現。 而醬汁、飲品類，則可以放置在雪櫃門的特定位置，存放時瓶口需要擰緊外，發現漏瀉時亦要立刻擦乾淨，以防變成難以清潔的污垢。

雪櫃清潔｜使用保鮮盒／保鮮袋 存放不同種類的食物時，建議先放入保鮮盒或保鮮袋中，除了可以在拿取食物時一目了然，還可以防止交叉感染，更可以減少食物的氣味在雪櫃四散，最重要的是可以避免滲漏的情況出現，比起只用保鮮紙包好碗碟更有效保持雪櫃長期清潔。

雪櫃清潔｜篩選雪藏蔬果 不少人購買食材回家後會直接將所有食材存放於雪櫃，但其實並非所有蔬果都適合放在雪櫃，例如蘿蔔、薯仔、番薯等根莖類的蔬菜通常都帶有泥土，如果直接放入雪櫃雪藏，不但會污染雪櫃，而且雪櫃亦非適合儲存它們的環境，因此建議可以因應蔬果的種類，先作出篩選後再雪藏，以防弄巧反拙。

雪櫃清潔｜定期清潔表面 除了清潔雪櫃內部外，雪櫃的表面亦需要定期清潔，尤其是雪櫃在廚房容易被油垢、灰塵等污染，每星期最少星期一次才可以確保表面清潔。而雪櫃背面或底部都有機會沾上灰塵，可以在清潔雪櫃表面的同時用吸塵機或除霧刷除塵，不但可以保持雪櫃內部清潔，還可以減少灰塵對散熱的影響。